Bayern : Tuchel lance un avertissement sur Kane

Tuchel a déclaré que Kane n'était pas satisfait de la situation actuelle du club, alors que le Bayern enchaîne les mauvais résultats.

Kane a connu une première saison prolifique au Bayern, inscrivant 24 buts en 21 matches de Bundesliga, mais il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors des deux derniers matches de son équipe, contre le Bayern Leverkusen et la Lazio. Les défaites lors de ces rencontres ont laissé l'équipe de Tuchel à cinq points de la tête du classement de la première division allemande et à la nécessité d'un retour au match retour de la Ligue des champions si elle veut se qualifier pour les quarts de finale. Tuchel a admis que Kane n'était pas satisfait de la situation actuelle de ses coéquipiers et qu'ils devaient mieux servir l'international anglais.

Il a déclaré aux journalistes : "Harry se débrouille tout seul. Il n'a pas besoin de moi. Il n'est pas satisfait de la connexion lors des matches. Nous non plus. J'ai rarement vu une telle différence entre les entraînements et les matches. La façon dont il marque à l'entraînement, la façon dont il concrétise ses occasions, c'est incroyable. C'est la classe mondiale. Mais on le retrouve rarement en match. Il se comporte comme un capitaine. Tout va bien avec lui.

Kane malheureux, le PSG en quête d'un attaquant

Tuchel et le gardien Manuel Neuer ont tous deux appelé le Bayern à mieux servir Kane avant le match contre la Lazio, mais l'international anglais a de nouveau connu des difficultés lors d'une défaite 1-0. Pourtant, Tuchel est convaincu que son équipe peut renverser la vapeur. "C'est une situation étrange. L'atmosphère est évidemment un peu morose, car nous attendions une réaction de notre part", a-t-il ajouté.

"Cela dit, nous n'avons perdu que le match aller et nous ne sommes pas encore éliminés de la Ligue des champions. Nous sommes tous déterminés à redresser la barre. D'après mon expérience, cela ne peut se faire que sur le terrain d'entraînement, et c'est ce que nous avons fait hier. Nous allons tout donner afin de trouver l'énergie nécessaire pour renverser la vapeur".

Le Bayern tentera de se relancer dimanche contre Bochum, mais pourrait aborder ce match avec huit points de retard sur le leader si Leverkusen s'impose à Heidenheim samedi. L'équipe de Tuchel sera toutefois confiante, puisqu'elle s'est imposée en septembre lors du match retour sur le score de 7-0, avec un triplé de Kane. Pour rappel, le PSG est en quête d'un buteur pour remplacer Kylian Mbappé et a déjà courtisé Kane par le passé.