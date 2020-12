Bayern - Tanguy Kouassi blessé à la cuisse

La carrière de Tanguy Kouassi du côté du peine décidément à démarrer. Parti libre du PSG sans avoir signé de contrat professionnel cet été, le jeune défenseur central révélé la saison dernière sous les ordres de Thomas Tuchel n'a connu qu'une seule apparition en depuis le début de la saison, pour 21 minutes de jeu contre (3-1).

Pire, le club bavarois a annoncé la blessure à la cuisse droite du joueur, sans être particulièrement précis sur la durée d'indisponibilité à attendre. Déjà victime d'un claquage au mois de septembre, il va donc devoir patienter encore quelque peu avant de pouvoir se lancer.

"Le défenseur de 18 ans souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse droite contractée à l'entraînement vendredi et manquera plusieurs matches", a notamment écrit le Bayern Munich dans son communiqué. Reste à savoir si le jeune natif de Paris, 18 ans, pourra rejouer avant le trêve et la fin de l'année 2020.

Tanguy Nianzou has been ruled out for the next few games after suffering a thigh injury in training.



