Bayern, rien de grave pour Tolisso

Touché samedi lors du match du Bayern contre M’Gladbach, le milieu français Corentin Tolisso n’aurait rien d’inquiétant.

Plus de peur que de mal pour Corentin Tolisso. L’ancien lyonnais est sorti dès la première période du match du Bayern face à Gladbach samedi. Il a quitté l’aire du jeu en se tenant la cuisse et un claquage était redouté. Il s’avère finalement que la blessure est moins grave que prévue.

Le Bayern de Munich a communiqué ce dimanche sur son site pour préciser que l’international français ne souffrait que d’une blessure légère. Et plus précisément d’un durcissement musculaire de la cuisse gauche.

Tolisso et le staff bavarois peuvent donc pousser un ouf de soulagement. Sa durée d’indisponibilité devait être très courte. Pour rappel, la saison dernière, il avait été contraint à un long repos forcé en raison d’une rupture des ligaments du genou. Une blessure dont il s’est bien relevé. Cette saison, il a disputé 15 matches avec les champions d’ et s’est montré décisif à six reprises.

Le Bayern a aussi indiqué que le coup pris par Jérome Boateng ne suscite pas d’inquiétudes non plus. L’ex-international allemand est victime d’une gêne à un mollet, et devrait reprendre la compétition très rapidement.