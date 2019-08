Bayern - Renato Sanches pas satisfait de son temps de jeu

Le milieu de terrain, entré seulement cinq minutes contre Berlin ce vendredi, a admis qu'il avait envisagé de quitter le club cet été.

Le milieu de terrain du , Renato Sanches, a exprimé sa frustration face à son manque de temps de jeu ce vendredi après le nul de son équipe contre le Hertha Berlin (2-2). Les champions en titre ont été surpris à domicile malgré un doublé de Robert Lewandowski.

Sanches n'a guère pu influer sur la rencontre, lui qui remplacé Thomas Muller à cinq minutes du terme. Après le coup de sifflet final, il n'a pas hésité à se plaindre de ce manque de temps de jeun tout en révélant qu'il avait tenté d'obtenir un départ cet été à deux reprises, sans succès. "Bien sûr que je suis déçu, a-t-il déclaré. C'est la deuxème fois que le club ne me laisse pas partir. Cinq minutes, ce n'est pas suffisant pour moi."

À lire aussi : Sommes-nous en train de perdre Renato Sanches ? Le prodige de l'Euro 2016 doit quitter le Bayern pour sauver sa carrière

L'article continue ci-dessous

De son côté, son entraîneur Niko Kovac ne s'est pas montré plus affecté que ça par la situation. "Je ne peux rien dire sur ce sujet, je n'ai pas parlé avec lui", a-t-il simplement répondu.

Sanches, qui fêtera ses 22 ans ce dimanche, est en difficulté du côté de la Bavière depuis son arrivée à l'été 2016 en provenance de , dans la foulée d'un Euro réussi avec le . Prêté lors de la saison 2017-2018 à Swansea, il n'avait pas non plus convaincu en , titularisé à seulement six reprises pour un total de 24 apparitions.

Reste à savoir si un départ sera à nouveau envisagé d'ici au 2 septembre, date de la fermeture du marché des transferts.