Bayern Munich - Herta Berlin (2-2) : Les Bavarois ratent leur entrée en lice

Les hommes de Niko Kovac ont été tenu en échec par le Herta Berlin ce vendredi soir en ouverture de la Bundesliga.



- Herta Berlin : 2-2

Buts : Lewandowski (24e, 59e sp) ; Ibisevic (36e), Grujic (38e)

Champion d' en titre, le Bayern Munich débutait la défense de son titre ce vendredi soir devant son public face au Herta Berlin. Alors qu'en coulisses les Bavarois vont, selon toute vraisemblance, enregistrer le renfort de Philippe Coutinho dans les prochaines heures, sur le terrain cela a été plus compliqué que prévu. Surpris et mené au score, le Bayern Munich s'en est tiré avec un match nul décevant.

Avec les départs lors de l'été des cadres Franck Ribéry et Arjen Robben, place à la jeunesse sur les côtés avec la paire Gnabry-Coman. Battu en Supercoupe d'Allemagne par Dortmund, le Bayern Munich a débuté la rencontre en voulant directement imprimer son rythme. Les hommes de Niko Kovac ont mis le pied sur le ballon se procurant les meilleures occasions malgré quelques tentatives lointaines du Herta Berlin.

L'article continue ci-dessous

Des doutes subsistent sur le Bayern de Kovac

Le Bayern Munich a été récompensé avant la demi-heure de jeu. Pour la cinquième année consécutive, Robert Lewandowski n'a pas manqué son rendez-vous avec la première journée de championnat, lui qui marque à chaque fois lors de la journée initiale. Le Polonais a coupé le centre à ras de terre de Gnabry en passant devant Stark afin de tromper le portier adverse. Mais la joie bavaroise a été de courte durée. En effet, alors que les Munichois poussaient de plus en plus afin de faire le break, ils ont été puni.

Lukebakio a montré la voie au Hertha. L'attaquant a porté le ballon sur plusieurs mètres dans le camp adverse et a tenté sa chance du pied gauche à 25 mètres. Son tir a été dévié par le dos d'Ibisevic dans le but de Neuer, trompé par la trajectoire. Un but finalement attribué à l'ancien attaquant du PSG. Porté par cette égalisation, le Herta Berlin a même refroidi l'Allianz Arena en prenant les devants au tableau d'affichage, deux minutes après l'égalisation.

Lancé dans le dos de la défense, Grujic a dribblé Neuer pour marquer dans le but vide. En seconde période, le Bayern Munich a réagi, ne voulant pas s'incliner à domicile. Peu avant l'heure de jeu, grâce à l'aide de l'arbitrage vidéo, le champion d'Allemagne a obtenu un penalty. Robert Lewandowski ne s'est pas fait prier et a égalisé. Le Bayern a poussé, mais n'a pas réussi à faire pencher la rencontre en sa faveur. Les. hommes de Niko Kovac vont devoir hausser leur niveau de jeu dans les prochaines semaines s'ils veulent avoir une chance de conserver leur titre.