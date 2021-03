Bayern-PSG - "Lewandowski est impossible à remplacer", selon Matthäus

Ancienne légende du Bayern Munich, Lothar Matthäus estime Robert Lewandowski "impossible à remplacer" face au PSG en Ligue des Champions.

Le ciel est tombé sur la tête du Bayern Munich mardi, lorsque les derniers examens du genou de Robert Lewandowski sont tombés. Touchés aux ligaments, le buteur polonais va passer quatre semaines à l’infirmerie, et manquera ainsi la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions.

Un coup (très) dur pour le champion d’Allemagne en titre, qui inquiète aussi bien les dirigeants que les anciens joueurs. Véritable légende du Bayern et de la sélection allemande, Lothar Matthäus a affronté les meilleurs attaquants de l’histoire au cours de sa carrière, et il sait mieux qui quiconque à quel point le Polonais va manquer aux hommes d’Hansi Flick face à Paris.

Bundesliga et C1, Matthäus inquiet

"Lewandowski est impossible à remplacer. Sans lui, le Bayern aura beaucoup de mal à garder le même rythme. Ses objectifs en championnat et en Ligue des Champions seront beaucoup plus difficiles à atteindre. C'est un handicap énorme", a estimé le Ballon d’Or 1990 sur Sky Germany, dont il est consultant.

Et pour cause : si le Bayern affiche complet au niveau des ailiers de talent, difficile d’en dire autant concernant les attaquants de pointe, où seul… Eric-Maxim Choupo-Moting, arrivé gratuitement du PSG l’été dernier, fait office de solution crédible. À moins que Thomas Müller ne bascule en pointe. Dans tous les cas, Lewandowski est effectivement "impossible à remplacer". À Flick de trouver le meilleur bricolage possible !