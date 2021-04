Bayern-PSG - Lewandowski absent, Choupo-Moting va "tout donner à l'entraînement"

Blessé au genou, Robert Lewandowski a déclaré forfait pour le choc face au PSG. Son remplaçant, ancien parisien, se tient prêt à débuter mercredi.

Bayern - Paris Saint-Germain. Un remake de la dernière finale de la C1 et le sacre munichois à Lisbonne. L’opposition entre deux mastodontes de la scène européenne. Si la blessure de Lewandowski avec la Pologne va nous priver d’un artiste, elle pourrait faire le bonheur d'un homme, pour qui ce match aura une saveur particulière : Eric-Maxim Choupo-Moting. Aujourd’hui dans les rangs bavarois, l’attaquant camerounais a vécu la désillusion lisboète aux côtés de Kylian Mbappé et consorts l'été dernier.

N’ayant pas prolongé l’aventure avec le PSG malgré un statut de héros lors du Final 8 à Lisbonne, Choupo-Moting est excité à l’idée de retrouver ses anciens partenaires. L’ancien de Schalke 04, qui faisait l’unanimité dans le vestiaire francilien, est l'un des candidats légitimes pour remplacer Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque.

"C'est dommage qu'il soit blessé, pour tout le club"

Bien entendu, l'attaquant est déçu pour son partenaire polonais, mais il entend tout donner à l'entraînement pour avoir sa chance d'affronter son ancienne équipe. "Lewy est actuellement le meilleur attaquant du monde. C'est dommage qu'il soit blessé, pour tout le club. Nous espérons qu'il reviendra le plus tôt possible, car nous avons besoin de lui."

"Nous avons beaucoup d'options. Je vais tout donner à l'entraînement (...) Peu importe si je finis par jouer ou non. L'essentiel est que nous réussissions en équipe", a ainsi confié le buteur. Mais avant le choc face au Paris Saint-Germain, c'est un affrontement face à Leipzig, dauphin des Bavarois en Bundesliga, qui se profile.

"Ce match marque le début de la phase chaude de la saison pour nous. Premier contre deuxième, ce sera un défi de taille", estime Eric-Maxim Choupo-Moting. Enfin, le joueur du Bayern Munich s'est dit fier d'avoir été appelé avec l'équipe nationale camerounaise, même s'il n'a pas été autorisé à honorer sa sélection.

"De mon côté, je peux seulement dire que j'aurais été heureux de me rendre en équipe nationale et que je me suis comporté d'une manière absolument correcte, tout comme le FC Bayern. À mes yeux, c'était probablement un malentendu. Pour moi, le problème est maintenant terminé et j'espère que je serai nominé pour les prochains matchs".