Bayern-PSG (2-3) – Benjamin Pavard : « On méritait de gagner »

A l'issue de la défaite contre le PSG, les Français du Bayern, Pavard et Coman, étaient très frustrés par le résultat.

Malgré sa défaite 3 buts à 2 à domicile contre le PSG, c'est bel et bien le Bayern qui a dominé la rencontre. Et ce résultat fait naître de nombreux regrets chez les Français du Bayern Munich.

Benjamin Pavard, au micro de RMC Sport, a ainsi expliqué que le Bayern aurait dû remporter la rencontre : « On est frustrés, on méritait de gagner ce match, on avait la possession et plus de tirs. Bravo à Paris. Il y a un match retour, on va tout faire pour se qualifier. Paris a été très réaliste, on a manqué de réalisme. »

Le champion du monde 2018, qui avait expliqué qu'il ne ferait pas de sentiment face à son ami Mbappé, a tenu a rendre hommage à son adversaire d'un soir, auteur d'un doublé : « Félicitations à lui, il a encore démontré que c'est un grand joueur. Il faut se focaliser sur nous. On va à Paris pour se qualifier. On est focus sur nous, pas sur Paris. On retient ceux qui se qualifient à la fin. On est focus sur nous, pas sur eux. On méritait de gagner quand on voit le match d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'on peut se qualifier là-bas. »

Même son de cloche chez Kingsley Coman, toujours interrogé par nos confrères de RMC Sport et qui lui, se projette déjà sur le match retour : « Paris a été très efficace, on a manqué des occasions. On a fait une bonne performance mais il faut essayer de faire le moins d'erreurs possibles à ce niveau. On reste confiant, on sait qu'on peut le faire. Ce match qu'on a les capacités. Si on met les buts dedans au retour, je pense que ça le fera. On ne doit pas prendre trois buts à la maison. On va tout donner au retour. »

Et comme Pavard, Coman a salué la prestation de Mbappé : « C'est le haut niveau, il a été super efficace aujourd'hui. On aura toute la motivation nécessaire, on va tout donner pour gagner chez eux. Ça fait vraiment mal de perdre aujourd'hui à la maison mais on va se relever pour le match retour. »