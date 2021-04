Bayern Munich-PSG – Benjamin Pavard : « Mbappé est mon ami mais mercredi, ce sera mon adversaire »

Benjamin Pavard est catégorique : il ne fera aucun cadeau à son pote Kylian Mbappé en Ligue des champions.

Mercredi, le match entre le Bayern Munich et le PSG verra s'affronter de nombreux joueurs de l'équipe de France. Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match, Benjamin Pavard a affirmé qu'il ne ferait aucun sentiment face à ses amis du PSG et notamment, Kylian Mbappé.

Qui est le favori du match ?

« C'est du 50-50. On s'attend à deux grands matches face à une grosse équipe. Pour moi c'est du 50-50. La seule réponse ce sera sur le terrain et il faudra répondre présent pendant deux matches. Mon poste au départ c'est défenseur central mais je n'y pense pas pour l'instant. Cela me ferait plaisir parfois de jouer dans l'axe mais là on a des matches importants et c'est en tant que latéral que je joue. On aura sûrement bientôt des discussions sur mon positionnement mais je ne me pose pas de question. »

Sur l'absence de Lewandowski

« Cela ne change pas grand-chose à part qu'il n'est pas là et que c'est le meilleur numéro 9 du monde. C'est sûr qu'il nous manque mais on a aussi un gros réservoir et un gros effectif avec Choupo ou avec d'autres joueurs qui peuvent aussi jouer à ce poste. Choupo a fait un très bon match contre Leipzig. On a une grosse équipe, un gros effectif. C'est sûr qu'il nous manque mais on s'adapte et on reste sur la même façon de jouer et on ne se pose pas de question. »

A-t-il évoqué ce match avec les internationaux français du PSG ?

« On n'a pas forcément parlé de ce match avec mes partenaires et coéquipiers en sélection car nous avions des matches importants. Pour le PSG cela va être une revanche car nous avons gagné la finale. Mais nous sommes plutôt sereins. On a deux matches à jouer et deux victoires à faire. »

Sur Kylian Mbappé

« C'est un joueur de classe mondiale et il le prouve en équipe de France et à Paris. C'est mon ami dans la vie de tous les jours mais ce sera un adversaire ce mercredi. C'est un joueur important pour Paris mais d'autres peuvent faire la différence. Il ne faut pas se concentrer que sur un seul joueur. »

Dayot Upamecano va rejoindre la colonie française du Bayern la saison prochaine : un plus pour son adaptation ?

« C'est sûr que cela aide. Dayot est un très bon joueur. On joue en Allemagne et il faut s'adapter à la langue. Sur le terrain, on peut aussi parler d'autres langues. On doit tous faire des efforts aussi en allemand ou en anglais. On est en Allemagne c'est pour parler allemand et non en français. »