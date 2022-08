Bayern Munich : Salihamidzic répond à la piste Harry Kane

Le directeur sportif a expliqué que le champion de Bundesliga prenait une nouvelle direction sans le capitaine anglais dans leurs plans.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, n'a pas mâché ses mots pour faire comprendre que l'attaquant de Tottenham, Harry Kane, ne figure pas sur la liste des souhaits de la formation bavaroise. Après le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, l'international anglais était pressenti pour rejoindre le Bayern afin de combler la place vacante de numéro neuf.

"Imiter City et Liverpool en jouant sans réel numéro neuf"

Cependant, il n'y a pas eu d'offre concrète en provenance d'Allemagne et maintenant Salihamidzic a levé tous les doutes concernant l'intérêt du Bayern Munich pour Harry Kane. Le contrat de l'international anglais avec Tottenham prend fin à l'été 2024 et l'attaquant prolifique n'a pas encore renouvelé son contrat avec le club londonien.

Lewandowski a "la conscience propre" après avoir quitté le Bayern

Néanmoins, le Bayern Munich ne se lancer pas en quête de recruter l'attaquant car il essaie de suivre les traces de Manchester City et de Liverpool qui jouent habituellement sans un numéro 9 de formation. "Ce sont des rumeurs. Nous suivons une autre voie pour le moment. Manchester City et Liverpool ont réussi pendant des années sans un 9", a-t-il déclaré au Suddeutsche Zeitung.

"On a une qualité offensive qui est rare en Europe"

Le champion d'Allemagne en titre a dû se séparer de sa star, Robert Lewandowski, après que l'international polonais ait forcé un départ de l'Allianz Arena, mais Salihamidzic pense qu'ils ont suffisamment de renforts offensifs pour combler son vide. Ils ont obtenu Sadio Mane de Liverpool pour un prix avantageux de 33,5 millions d'euros, et ont également prolongé le contrat de Serge Gnabry.

Bayern Munich, le très beau geste d'Alphonso Davies

"Nous pourrions substituer quatre joueurs de presque la même qualité pour quatre positions. Autant de qualité offensive est rare en Europe. C'est maintenant le travail de l'entraîneur et de son équipe de modérer cela", a déclaré Salihamidzic.

Le Bayern a délié les cordons de sa bourse lors de ce mercato estival et a investi massivement pour faire des ajouts de qualité à l'équipe. Ils ont fait venir Matthijs de Light de la Juventus, Mathys Tel de Rennes, le milieu de terrain Ryan Gravenberch et l'arrière droit Nousair Mazraoui de l'Ajax, dépensant plus de 137,5 millions d'euros en indemnités de transfert.