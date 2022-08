Bayern Munich, Sadio Mané veut montrer l'exemple

Conscient de sa chance d'être exposé en tant que footballeur professionnel, le Sénégalais veut avoir une influence positive sur la future génération.

Sadio Mané a révélé que l'adulation qu'il a reçu des jeunes supporters du Bayern Munich le motivera cette saison. L'international sénégalais, qui a quitté Liverpool cet été, est entré dans le vif du sujet en inscrivant le deuxième but de son équipe lors de la victoire 5-3 sur le RB Leipzig en DFL-Supercup samedi. Il a rencontré un succès immédiat auprès des fans, tout comme il l'a fait à Anfield.

Mané "motivé" par les encouragements de la jeune génération

En fait, des enfants ont récemment été aperçus en train de grimper aux arbres pour l'apercevoir lors de sa première séance d'entraînement. "Oui, et j'étais très heureux. Le fait que des enfants grimpent aux arbres spécialement pour moi me motive énormément, bien sûr", a-t-il déclaré dans une interview publiée sur le site officiel du Bayern. "Je veux faire de mon mieux ici tous les jours à l'entraînement et en match - pour l'équipe et les fans".

"Je me souviens encore aujourd'hui qu'enfant, j'admirais les grands joueurs et je voulais être comme eux. C'est pourquoi il est très important pour moi de rendre les enfants heureux par mon jeu. Les enfants, dit-on, sont aussi les critiques les plus honnêtes. Mes idoles à l'époque étaient Ronaldinho et El Hadji Diouf du Sénégal", a-t-il ajouté.

Mané très proche de ses racines

"C'étaient des joueurs exceptionnels. Je regardais des vidéos d'eux pendant des heures et j'essayais d'imiter tout ce qu'ils faisaient. Ma mère m'a offert un maillot d'El Hadji Diouf, et quand j'ai été un peu plus âgé, j'ai acheté celui de Ronaldinho. J'ai fait des heures supplémentaires, gagné de l'argent et économisé pour l'acheter. C'était un rêve de porter son nom dans le dos. Je ne voulais même pas enlever les maillots, j'en portais un différent chaque jour", a ajouté Mané.

Au cours de sa carrière, l'attaquant du Bayern Munich a financé une série de projets d'infrastructure dans son village natal, à Bambali, au Sénégal. "Dès que je peux, je rends visite à mes parents et à mes vieux amis à Bambali. C'est un petit village, très éloigné de la ville la plus proche", explique Mané. "La vie là-bas est très différente de celle de l'Europe. J'ai du mal à trouver les mots, les cultures sont trop différentes et la situation des gens là-bas n'est pas facile".

"Cela vous permet de garder les pieds sur terre. Quand je suis là-bas, je suis le Sadio d'autrefois. Je joue au football avec mes vieux amis, on s'amuse ensemble. J'ai toujours beaucoup de plaisir à y retourner. Mon pays est composé de 17 millions de personnes passionnées de football, et ils sont tous des fans du Bayern maintenant. Je pense que vous verrez beaucoup de drapeaux du Sénégal à l'Allianz Arena cette saison", a conclu Sadio Mané. Plus récemment, Mane a organisé un match de gala à Bambali, auquel ont participé des visages célèbres tels que Papiss Cisse, Mbaye Diagne, Desire Segbe et l'ancien héros d'enfance de Mane, Diouf.