Bayern Munich - Rummenigge surpris par la réaction de ses joueurs après la victoire 8-2 contre le Barça

Le président du Bayern Munich pensait trouver ses joueurs euphoriques et ce ne fut pas le cas !

La victoire du sur le score de 8 buts à 2 contre le FC Barcelone en quart de finale de la a provoqué une onde de choc planétaire.

Et Karl-Heinz Rummenigge, le président du club bavarois, a été surpris par la réaction de ses joueurs, comme il l'a confié au micro de nos confrères de Sky Sport Italia : « après le match, je suis allé dans le vestiaire et je m'attendais à voir les joueurs célébrer cette grande victoire. Mais en fait, il étaient très calmes et déjà concentrés sur le prochain match ».



Rummenigge a également tenu à saluer l'apport de, Hans-Dieter Flick, nommé entraîneur du club le 3 novembre 2019 après le licenciement de Niko Kovac : « Flick a radicalement changé cette équipe. D'ordinaire, le jeu allemand n'est pas offensif ni attractif, mais Flick offre un football extraordinaire. Son explosion est une surprise, il fait du très bon travail. Il a réussi à changer quelque chose, dès son premier jour et il est devenu un grand entraîneur. »