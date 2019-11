Bayern Munich, Neuer tacle Kovac

Le gardien du Bayern Munich a tenu des propos très explicites après la large défaite contre Francfort (1-5).

Le n'est pas le seul cador à avoir concédé un revers surprenant ce weekend.

Le , mais aussi et surtout le se sont également pris les pieds dans le tapis.

Concernant le champion d' , le résultat pourrait même laisser des traces, et ce à tous les niveaux puisque le club bavarois a été humilié par l' (1-5).

Un dénouement que Manuel Neuer, machine à gagner et leader incontestable, ne digère pas. Interrogé sur les conditions de ce revers, le champion du monde 2014 a appelé ses troupes à une profonde remise en cause. Jusque-là, rien de surprenant.

Ce qui l'est davantage, c'est que Neuer a aussi cité son entraîneur dans le lot.

"Même si nous avons longtemps évolué en infériorité numérique, encaisser cinq buts est inacceptable. Mais quand on voit nos récentes performances, ce résultat n’est finalement pas si surprenant", a lâché le dernier rempart du Bayern en zone mixte. "Il faut que nous nous remettions tous en cause, joueurs et entraîneur compris".

Une pierre de plus dans le jardin d'un Niko Kovac déjà très fortement critiqué depuis son arrivée aux commandes du plus grand club d'Allemagne.