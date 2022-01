Bayern Munich : Nagelsmann fracasse Upamecano et encense Tolisso

Le Bayern Munich continue d'imprimer un rythme d'enfer en tête de la Bundesliga. Les Bavarois ont signé leur seizième succès en vingt matches de championnat ce week-end contre le Hertha Berlin. Le Bayern Munich a surclassé son adversaire direct notamment grâce à un très bon Corentin Tolisso, auteur de l'ouverture du score, et d'un autre but finalement refusé après intervention du VAR. Mais le Bayern Munich a laissé échapper un clean sheet qui lui tendait les bras en fin de match.

"Si je fais 95 kilos et que je suis très rapide, je garde le ballon"

Et forcément du côté du Bayern Munich, le perfectionnisme est de mise. Ambitieux et désireux de tout gagner cette saison, le club bavarois cherche toujours à progresser et à gommer la moindre erreur. Ce but inscrit par le Hertha Berlin aurait pu être évité si Dayot Upamecano avait mieux joué le coup. Chose rare, Julian Nagelsmann, qui s'est souvent appuyé sur le défenseur français à Leipzig et qui lui fait confiance au Bayern Munich, ne s'est pas montré tendre avec ce dernier après la rencontre au micro de DAZN Allemagne.

"C'est un but absolument évitable. Pourquoi jouer le ballon directement ? Si je fais 95 kilos et que je suis très rapide, je le garde. Je garde le ballon dans mes pieds encore un ou deux mètres, je dribble et je vois ce qui se passe. À un moment donné, Jovetic doit aller mettre la pression sur le gardien et vous pouvez jouer avec votre coéquipier en défenseur central. Il suffit de poser le ballon et de voir ce que l'adversaire propose. Il y avait 4-0, on pouvait jouer plus calmement. Ce n'est pas comme si nous devions courir après le score", a expliqué Julian Nagelsmann.

"Tolisso est très dangereux devant le but"

Si un Français a déçu le technicien allemand, un autre lui a particulièrement plu. En fin de contrat en juin prochain, Corentin Tolisso était titulaire au milieu de terrain et s'est illustré en marquant et en réalisant une prestation solide dans l'entrejeu. Après la rencontre, en conférence de presse, Julian Nagelsmann n'a pas caché qu'il avait aimé la prestation de l'international français.

"Corentin Tolisso n'a pas eu une première moitié de saison facile. Il a eu quelques blessures et n'a pas pu beaucoup jouer. Il a eu ensuite du temps de jeu et a fait du bon travail aujourd'hui (dimanche) et lors des quatre matches avant Noël. Juste avant Noël, il a été blessé, mais avant cela, il a été bon. Aujourd'hui, il a joué comme un numéro 10. C'est un joueur très dangereux devant le but, il l'était avant d'arriver au Bayern Munich et il l'est toujours", a expliqué le technicien bavarois.

"Il sent bien les coups au moment d'aller dans la surface. Il a eu une très grosse occasion sur le centre de Serge (Gnabry) où il aurait pu marquer son deuxième but. Il a aussi marqué un but qui était hors-jeu mais qui était techniquement très difficile à réaliser. Il a fait un très bon match et est un milieu de terrain très dangereux, ce qui est important, surtout lorsque notre adversaire défend beaucoup. Tout le monde connaît sa situation contractuelle. Pour le reste, je n'ai pas d'informations et je ne peux pas faire de commentaires", a conclu Julian Nagelsmann.