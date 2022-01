Dortmund : le retour de Reyna repoussé, Rose s'impatiente...

L'entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose, a exprimé son inquiétude quant à la forme physique de Giovanni Reyna, admettant que l'ailier a "perdu quelque chose avec le temps", tout en fixant une date de retour possible pour l'international américain. Reyna n'a joué que trois matches pour Dortmund en 2021-22, après s'être blessé aux ischio-jambiers lors des qualifications pour la Coupe du monde en septembre.

Un retour qui se fait attendre...

Le joueur de 19 ans était initialement censé revenir pour le déplacement à l'Eintracht Francfort le 8 janvier, mais il n'a finalement pas été retenu dans le groupe de Rose et n'a pas participé à la victoire 5-1 contre Fribourg le week-end dernier. Inquiet, son entraîneur a laissé entendre qu'il ne prendrait pas non plus de risques avec Reyna pour le huitième de finale de DFB-Pokal de Dortmund contre St Pauli mardi, ou pour leur prochaine sortie en Bundesliga contre Hoffenheim le 22 janvier.

La trêve internationale commence après le match d'Hoffenheim, mais on ne sait pas encore si Reyna sera sélectionné par Gregg Berhalter, l'entraîneur de l'USMNT, pour la prochaine série de matches de qualification pour la Coupe du monde. Rose espère que le jeune milieu de terrain pourra profiter de la pause pour retrouver sa pleine forme, comme il l'a déclaré lors de sa dernière conférence de presse.

La trêve internationale arrive à point nommé

"Gio Reyna est globalement sur la bonne voie, mais bien sûr, il a perdu quelque chose avec le temps. Nous devons le rendre apte à jouer et en forme. Sans vouloir trop promettre, visons la pause après le TSG contre le BVB pour qu'il soit à nouveau en pleine forme", a-t-il confié. Reyna a fait irruption dans l'équipe première de Dortmund en janvier 2020 et a depuis cumulé 69 apparitions pour le club toutes compétitions confondues.

La star américaine a marqué sept buts et délivré huit passes décisives la saison dernière et a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de ses trois apparitions au début de cette saison, mais une blessure a stoppé son élan. Reyna a également inscrit quatre buts en neuf matches pour l'USMNT, mais il a été absent du groupe de Berhalter lors des sept derniers matches de qualification pour la Coupe du monde.