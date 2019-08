Bayern Munich, Michaël Cuisance explique son choix

Le jeune français, transféré chez le champion d'Allemagne en titre, a justifié son choix et a affiché ses ambitions.

Son transfert a surpris énormément de monde, Michaël Cuisance a rejoint le en fin de semaine dernière. Le Français de 20 ans vient renforcer le contingent des tricolores en Bavière avec Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Révélé au où il a évolué durant les deux dernières saisons, le milieu de terrain a été acheté pour 12,5 millions d'euros.

Présenté devant les médias ce mardi, le milieu de terrain de 20 ans, considéré comme un transfert surprise, a affiché ses ambitions pour ce nouveau chapitre de sa carrière et ne veut pas se contenter du banc de touche : "Je suis vraiment heureux aujourd’hui de pourvoir m’entraîner avec de si grands joueurs et de poursuivre mon développement ici. Je dois continuer à travailler dur, à progresser et à tout donner pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs".

Salihamidzic : "Cuisance a un grand potentiel"

Même si les dirigeants du Borussia Mönchengladbach ont critiqué son attitude durant les négociations, Michaël Cuisance a voulu tourner la page avec classe : "Ma première saison à Mönchengladbach était vraiment très bonne. La seconde a été plus difficile mais j’ai réussi à faire de bonnes performances avec l’équipe nationale. Les critiques de Gladbach ? Cela ne m’ennuie pas. Je suis reconnaissant envers le club. Maintenant, je vais faire de mon mieux ici".

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, a aussi déjà oublié les critiques de l'entraîneur et des dirigeants du Borussia Mönchengladbach et a préféré ignorer ces critiques : "Je ne peux rien dire sur les déclarations de Marco Rose (l’entraîneur) et Max Eberl (le directeur sportif). Les négociations avec Max se sont bien passées, nous avons de bonnes relations. Je ne peux rien dire d’autre, c’est du passé".

Le directeur sportif du Bayern Munich était content de présenter le nouveau milieu de terrain français de 20 ans : "Je suis ravi de pouvoir présenter Michaël Cuisance au Bayern Munich. Cela fait longtemps que nous le suivons. Il a un grand potentiel. Il peut jouer à tous les postes au milieu. C’est un joueur créatif, avec un très bon pied gauche. Il est vraiment spécial. Je pense que nous prendrons beaucoup de plaisir à le voir".