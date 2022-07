Bayern Munich - Mercato, Lewandowski... Julian Nagelsmann détruit le FC Barcelone

Avec une nouvelle recrue de taille, les Blaugrana continuent de surprendre leurs rivaux par leur activité sur le mercato estival.

Le Barça n'en finit plus de recruter. Le club catalan a finalement réussi à mettre la main sur Robert Lewandowski après avoir déjà signé Raphinha et Kessié. Pourtant, il y a un an le Barça était en grande difficulté financière ne parvenant même pas à prolonger Lionel Messi en raison de sa masse salariale trop élevée. Et forcément, l'activité estivale du FC Barcelone sur le marché des transferts est suspecte surtout lorsqu'on en est "victime".

"Le seul club au monde qui peut acheter des joueurs sans argent"

En effet, selon le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann, la forte présence du Barça sur le mercato est "un peu bizarre" après le départ de Robert Lewandowski au Camp Nou. L'international polonais a mis un terme à son séjour de huit ans chez le champion d'Allemagne en titre. Il s'agit d'une nouvelle opération de l'équipe de Xavi qui va encore se renforcer en défense d'après son président, Joan Laporta.

Julian Nagelsmann l'a mauvaise et reste cependant quelque peu déconcerté par les discussions constantes des Blaugrana sur leurs problèmes financiers, alors qu'ils réalisent une série d'opérations financières importantes qui semblent aller à l'encontre de leur budget.

"Parfois avec Lewandowski, nous étions plus faciles à défendre"

"Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, pas seulement Robert Lewandowski", a observé l'Allemand alors que son équipe se prépare pour un match amical de pré-saison contre D.C. United, une équipe de MLS. "Je ne sais pas comment pour être honnête, c'est le seul club au monde qui peut acheter des joueurs sans argent. C'est un peu bizarre et fou."

Pragmatique, l'entraîneur du Bayern Munich est conscient que le club ne pouvait pas refuser une telle somme pour Robert Lewandowski et imagine déjà la vie sans lui : "Nous avions besoin de l'argent. S'il ne partait pas maintenant, il partira gratuitement la saison prochaine. Parfois, quand vous jouiez avec Lewandowski, nous étions un peu plus faciles à défendre. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque. Nos fans n'ont pas besoin de s'inquiéter."

"Le marché des transferts n'est pas si facile. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui peuvent marquer 40 buts par saison. Seuls nous et le Real Madrid avaient ce genre de joueur la saison dernière. (...) Notre mouvement sera dangereux devant le but avec plus d'attaquants. Lorsque vous dépensez beaucoup d'argent pour de nouveaux joueurs, on attend aussi beaucoup de vous. Je dois certainement m'améliorer", a conclu Julian Nagelsmann.