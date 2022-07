Lewandowski explique pourquoi il a quitté le Bayern

Après son transfert au FC Barcelone, Robert Lewandowski est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à mettre fin à son aventure au Bayern.

Robert Lewandowski, la nouvelle recrue du FC Barcelone, a indiqué qu’il voulait très rapidement oublier le différend qui a entaché ses derniers jours au Bayern Munich.

L'attaquant polonais a connu une période spectaculaire de huit ans à l'Allianz Arena, remportant la Bundesliga à chaque saison qu'il a passée avec les Die Roten, tout en s’adjugeant la Ligue des champions en 2020 et s'imposant, en outre, comme l'un des meilleurs buteurs en Europe.

A présent, il prépare à un nouveau défi du côté du Camp Nou, après que les deux clubs se soient mis d'accord sur un transfert d’un montant de 45 millions d'euros. Il se projette vers l’avant, tout en croisant les doigts pour sa relation avec le Bayern Munich puisse être réparée à l’avenir.

Qu'a dit Lewandowski au sujet de son départ du Bayern ?

"Je voulais jouer dans un autre championnat que la Bundesliga, cette décision était prise pour moi depuis longtemps. Mais je dois insister sur une chose : c'était la décision la plus difficile de ma vie. J'avais envie de vivre à nouveau ailleurs, de découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille", a-t-il déclaré à Bild.

"Ma fille Klara va commencer l'école l'année prochaine, nous avons dû prendre une décision. Et cette décision était que cela devait être quelque chose de nouveau. Si ce n'était pas maintenant, cela n'aurait probablement jamais été possible. C'était l'occasion d'une vie".

"Cela a été huit années merveilleuses ici. J'espère donc qu'avec un peu de recul, nous pourrons oublier ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a eu des choses inutiles des deux côtés. Le plus important est ce que nous avons réalisé ensemble : les titres, les victoires", a-t-il ajouté.

Concernant les réserves par rapport à sa capacité à briller au Barça sur la durée, Lewandowski a répondu : "Je sais que j'aurai bientôt 34 ans. Mais je me sens très fort physiquement et mentalement. Barcelone a vu les choses de la même manière. Je ne sais pas encore ce qui se passera après, mais même 2026 ne doit pas être la fin. Je veux jouer au plus haut niveau pendant de nombreuses années encore".

Lewandowski reconnaissant envers le Bayern

Lewandowski a poursuivi en exprimant sa gratitude envers les supporters du Bayern : "Je veux aussi remercier les fans : même lors de ma dernière semaine à Munich, quand il y avait beaucoup de rumeurs et de problèmes, ils m'ont quand même soutenu. J'ai réalisé qu'ils étaient derrière moi, qu'ils comprenaient ma décision. Je ne l'oublierai jamais. C'était un moment merveilleux ici, des moments merveilleux".

"Je connais les affaires, je sais ce qui a été dit et écrit. Beaucoup de choses étaient inutiles, beaucoup de fausses rumeurs. Encore une fois, je veux surtout oublier la dernière semaine. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir d'ombre sur mon passage au FC Bayern. J'ai dit que les deux parties ont fait des choses qui n'étaient pas nécessaires. Mais peut-être que certaines choses devaient arriver pour que le transfert soit possible à la fin. Je pense que maintenant les deux parties sont satisfaites. Le Bayern reçoit beaucoup d'argent, je vais à Barcelone. La route a été longue et difficile, mais je pense qu'au final, tout le monde peut encore se regarder dans les yeux", a-t-il conclu.