Bayern Munich : Même sans Messi, Nagelsmann se méfie du Barça

Les deux géants s'apprêtent à lancer leur phase de poules de Ligue des champions face à face ce mardi soir.

L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a prévenu que le FC Barcelone constituait toujours une menace majeure pour les chances de son équipe en Ligue des champions, même après le départ de Lionel Messi, avant le choc de mardi entre les deux équipes.

Les géants bavarois et les poids lourds catalans entameront leur campagne européenne dans un match alléchant du Groupe E au Camp Nou cette semaine.

L'équipe de Ronald Koeman entre dans la compétition continentale pour la première fois sans son ancien capitaine Messi depuis plus d'une décennie et demie, mais malgré l'absence de l'Argentin, Nagelsmann estime qu'elle reste un adversaire redoutable.

"Ils n'ont plus quelqu'un d'aussi fort que Messi, mais ils ont d'autres joueurs qui peuvent faire la différence", a déclaré le technicien de 39 ans lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Nous sommes préparés à tout. Je ne suis pas d'avis qu'ils sont beaucoup plus mal lotis maintenant. La question de savoir si nous sommes favoris ou non est toujours plus un sujet médiatique. Deux clubs mondiaux se rencontrent.

"D'une part, c'est la forme du jour qui décidera, mais d'autre part, [il y a] la motivation - et celle-ci sera extrêmement élevée chez nous."

Après avoir battu le Paris Saint-Germain il y a un peu plus d'un an lors d'une finale de la Ligue des champions reportée à cause de la pandémie de Covid-19, les champions d'Allemagnen'ont pas pu conserver leur couronne la saison dernière, éliminés en quarts de finale par le club de Ligue 1.

Cette année, ils tenteront de retrouver leur place au sommet de la pyramide continentale, en essayant de détrôner l'actuel tenant du titre, Chelsea, et de ramener le trophée sur le sol allemand.

Même sans Messi, qui s'apprête à être le fer de lance du PSG, le FC Barcelone devrait représenter le test le plus difficile, avec Benfica et le Dynamo Kyev dans le reste du Groupe E.