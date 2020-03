Bayern Munich, Matthaus vote Flick plutôt que Tuchel

L'entraîneur intérimaire a impressionné depuis le remplacement de Niko Kovac et les votent se multiplient pour lui confier le travail à temps plein.

Thomas Tuchel est la seule alternative à Hansi Flick en tant que manager du , mais l'entraîneur intérimaire a été soutenu pour rester sur le long terme par Lothar Matthaus. Hans Flick a pris la relève en tant qu'entraîneur principal en novembre lorsque le Bayern Munich a limogé Niko Kovac, étant entendu qu'il gérerait l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Cependant, le Bayern Munich prospère sous le nouveau manager.

Les Bavarois occupent actuellement la première place de la et vont aborder le match retour des huitièmes de finale de la avec un large avantage de 3-0 sur , ce qui donne à penser qu'il lui sera proposé de prolonger son contrat. Une hypothèse qui ravit au plus haut point certains observateurs et anciens joueurs, et entraîneurs, du Bayern Munich qui poussent en la faveur de l'entraîneur intérimaire.

"Qui ferait mieux que Flick ?"

Dans une interview accordée à Sky Sports Germany, Lothar Matthaus, ancien capitaine du Bayern Munich, a approuvé la continuité de Hans Flick : "Depuis qu'il est là-bas, il y a eu la paix et l'unité dans le club et en particulier dans l'équipe. Personne ne se plaint parce qu’ils ne sont pas autorisés à jouer ou parce qu’ils n’apprécient pas l’entraînement. Personne n’exprime une attitude péjorative à l’égard du manager ou n’exprime publiquement sa frustration. C’est tout ce qu’il fait".

"Et dans tout cela, il ne faut pas oublier que les Bavarois jouent généralement un football vraiment beau, dominant et gagnant. Même Robert Lewandowski peut être remplacé pour quelques matches. Bien sûr, ils peuvent finir par ne pas remporter le titre ou abandonner la Ligue des champions, mais vous ne pouvez pas attendre la fin de la saison pour offrir un contrat, cela doit être déterminé en fonction des résultats sportifs, et qui ferait mieux que Flick en ce moment?", a ajouté l'Allemand.

Lothar Matthaus partage le point de vue des anciens patrons du Bayern Jupp Heynckes et Ottmar Hitzfeld, qui ont décrit Flick comme "l'entraîneur idéal du Bayern" et ont exhorté le conseil d'administration à faire avancer les négociations dans les semaines à venir : "La seule alternative semble être Thomas Tuchel. Qu'il s'adapte mieux que Flick au Bayern, j'ose dire que j'en doute beaucoup. Disons-le de cette façon, si deux des plus grands entraîneurs du Bayern de tous les temps, à savoir Jupp Heynckes et Ottmar Hitzfeld, sont en faveur d'un avenir pour Flick au Bayern, je ne peux qu'être d'accord."