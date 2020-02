Bayern Munich - Manuel Neuer : "Une prolongation ? Il n'y a pas de signaux"

L'emblématique portier du Bayern Munich et de la Mannschaft est toujours dans l'attente d'un signe de sa direction dans l'optique d'une prolongation.

Portier emblématique du et de la Mannschaft, Manuel Neuer, désormais âgé de 33 ans, n'est plus aussi souverain qu'il ne l'était par le passé, quand le Bavarois, en plus d'être un dernier rempart aux réflexes incroyables, avait révolutionné son poste en affichant d'énomes qualités balle aux pieds. S'il demeure toujours un gardien de très haut niveau, Manuel Neuer fait moins l'unanimité chez le Champion d' . Preuve en est, ce dernier attend toujours une offre de prolongation de contrat.

"Une prolongation ? Il n’y a pas de signaux"

En effet, le gardien s'est arrêté au micro de Sky pour évoquer sa situation contractuelle au sortir du nul contre le (0-0) en . Et visiblement, si les dirigeants n'ont pas hésité à enrôler un nouveau gardien cet hiver - Alexander Nübel qui arrivera en juin prochain en provenance de - force est de constater que ceux-ci sont moins pressés quand il s'agit de discuter d'une éventuelle prolongation du Champion du Monde 2014, déterminé à poursuivre en Bavière.

"Mon plan est de continuer à jouer au football pour le Bayern. Alexander Nübel sera là à partir de l’été 2020 et, ensuite, cela continuera. Et pour moi, cela continuera jusqu’en 2021. Ensuite, j’ai assez de temps pour parler aux responsables. Une prolongation ? Il n’y a pas de signaux, il n’y a rien que nous puissions annoncer. Nous nous concentrons sur la victoire des titres avec le FC Bayern. C’est notre objectif, nous ne mettons pas les objectifs personnels en tête", a-t-il confié.