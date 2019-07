Bayern Munich - Manuel Neuer prêt à faire ses valises cet été ?

Manuel Neuer envisagerait de quitter le Bayern Munich, craignant que son effectif ne soit pas à la hauteur de ses ambitions, a déclaré son agent.

Longtemps considéré comme le meilleur gardien au monde, l'Allemand Manuel Neuer, au depuis huit saisons, songerait à quitter le Champion d' cet été. En effet, après 336 apparitions toutes compétitions confondues et sept titres en remportés, l'ancien portier de , encore sous contrat en Bavière jusqu'en 2021, envisagerait de quitter l'équipe entraînée par Niko Kovac dans les prochaines semaines, soucieux de remporter à nouveau la Ligue des Champions.

Peu séduit par l'équipe actuelle du Bayern Munich, le gardien de but apparu à 38 reprises toutes compétitions confondues lors de la saison dernière estimerait que les chances des Bavarois de triompher à l'échelle continentale sont minces, qui plus est depuis les fins de contrat de Franck Ribéry et d'Arjen Robben, deux anciennes gloires du club. C'est en tout cas ce que l'agent du joueur en la personne de Thomas Kroth a déclaré, faisant aussi part d'une volonté affichée du joueur de remporter le prochain Euro avec la Mannschaft.



Le Bayern Munich pas assez compétitif pour le portier ?

"Il veut remporter l' et remporter à nouveau la Champions League", a déclaré Kroth à Suddeutsche Zeitung . "Manuel est orienté vers le succès. Mon impression est que l'écart entre les quatre meilleures équipes anglaises est déjà sérieux et que l'équipe de Munich n'est pas encore assez compétitive ni prête à s'attaquer sérieusement aux objectifs de Manuel. Il ne veut pas prendre sa retraite en 2021. Il est maintenant dans la phase dans laquelle il doit décider: comment les choses vont-elles évoluer à l'avenir ?", a ensuite confié son agent, ouvrant la porte à un départ.

"Signer une prolongation de contrat et mettre fin à sa carrière au Bayern est bien sûr une option évidente, mais ce n'est pas la seule", a ensuite assuré Thomas Kroth, après avoir mis en garde ceux qui seraient tenté d'imaginer Manuel Neuer sur le déclin, lui qui est désormais âgé de 33 ans. Alors départ, ou prolongation ? Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, le Bayern Munich entame ses préparatifs pour la saison 2019-20 avec un match amical contre prévu le mercredi 17 juillet en Californie, aux États-Unis.