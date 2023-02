Bayern Munich : Manuel Neuer dézingué par une légende du club

Blessé lors d'une escapade au ski, Manuel Neuer n'a pas fait honneur à son statut de capitaine et devrait être sanctionné pour Lothar Matthaus.

Le gardien de but, champion du monde en 2014 a été l'option numéro 1 du Bayern Munich lorsqu'il s'agissait de mener ses coéquipiers sur le terrain et donc par conséquent de porter le brassard de capitaine, Manuel Neuer ayant passé près de 12 ans à l'Allianz Arena. Malgré son talent indéniable, Manuel Neuer ne fait plus l'unanimité à Munich.

"Personne n'est au-dessus du club"

En effet, l'international allemand a vu son image être écornée après avoir suscité la controverse par ses actions lors de la saison 2022-2023 - des vacances au ski non autorisées lui ont valu une jambe cassée et une fin de saison prématurée, tandis que le gardien de 36 ans a critiqué ses dirigeants pour s'être séparé de son entraîneur Toni Tapalovic.

L'attitude de Manuel Neuer déplaît du côté du Bayern Munich qui est un club aimant que les choses se déroulent bien et que personne ne sorte du cadre, c'est pourquoi, un ancien de la maison plaide pour que le brassard de capitaine soit carrément retiré à Manuel Neuer à son retour à la compétition. Lothar Matthäus a vivement critiqué les frasques de Manuel Neuer.

Pour Matthaus, Neuer en fait trop

"Manuel Neuer n'est plus acceptable comme capitaine du Bayern ! Il a skié de manière négligente et donne maintenant une interview non autorisée dans laquelle il attaque le club avec véhémence. N'avait-il pas dit il y a quelques semaines que personne n'était au-dessus du club ? Et maintenant ça", a déclaré l'ancien capitaine du Bayern à Sky Deutschland.

A propos des commentaires de Neuer, dans lesquels l'international allemand a déclaré que le licenciement de Tapalovic "était comme si on m'arrachait le cœur. C'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière", Matthäus a déclaré : "Ce qui m'a beaucoup gêné dans l'interview de Manuel, c'est le choix exagéré de ses mots. Son cœur a été arraché. En toute compréhension : personne n'est mort, aucun enfant n'est gravement malade, il s'agit de la séparation d'un employé dont il était très proche."

Manuel Neuer a disputé 489 matches avec le Bayern, qu'il a aidé à remporter 10 titres de Bundesliga et deux Ligues des champions, et il est toujours lié par un contrat avec le club bavarois jusqu'à l'été 2024. Une prolongation de contrat de l'Allemand était souhaitée par ses dirigeants avant sa blessure au ski, reste à savoir désormais si la volonté du Bayern Munich a évolué suite aux frasques de Neuer cette saison.