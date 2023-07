Bayern Munich : Manchester United connaît le prix de Leon Goretzka

Manchester United a pris connaissance du prix de Leon Goretzka, cible d'une rumeur, et le Bayern Munich serait ouvert à une vente.

Leon Goretzka n'est plus en odeur de sainteté du côté du Bayern Munich. Avec l'arrivée de Thomas Tuchel à la tête du club bavarois, les cartes sont remis à zéro et l'international allemand serait, à l'image de Sadio Mané, pas indispensable aux yeux de l'ancien technicien de Chelsea.

50 millions d'euros et puis s'en va ?

Selon Sky Germany, le Bayern Munich est ouvert à la possibilité de vendre Goretzka s'il reçoit une offre comprise entre 40 et 50 millions d'euros. Actuellement, Leon Goretzka est satisfait de sa situation au Bayern Munich, lui qui était titulaire la saison dernière, et ne souhaite pas le quitter.

Toutefois, sa position pourrait changer si le club bavarois ne peut pas lui assurer un temps de jeu suffisant à douze mois de l'Euro 2024. Manchester United, ainsi que deux ou trois autres clubs de premier plan, suivent de près la situation de Leon Goretzka, qui est encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2026.

Les prochaines semaines décisives

La volonté du Bayern d'envisager la vente de Leon Goretzka indique un changement potentiel dans l'avenir du joueur. Un départ serait davantage à l'ordre du jour qu'une prolongation de contrat. L'implication d'autres grands clubs pourrait entraîner Manchester United dans une guerre d'enchères.

L'avenir de Goretzka reste incertain et les semaines à venir pourraient voir des développements dans la situation, y compris des offres potentielles et des négociations entre le Bayern et tout prétendant potentiel. La décision du joueur de 28 ans dépendra en fin de compte de facteurs tels que l'assurance d'un temps de jeu et le projet global présenté par les clubs intéressés.