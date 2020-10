Bayern Munich, Leroy Sané de retour de blessure

Leroy Sané pourrait faire son retour de blessure lorsque du match du contre l' ce week-end, d'après ce qu'a affirmé Hansi Flick.

L'ailier allemand Sané n'a fait que trois apparitions pour le Bayern depuis son arrivée de en juillet dans le cadre d'un accord d'une valeur de 60 millions d'euros. Le joueur de 24 ans s'est retrouvé sur le flanc le 27 septembre après s'être blessé au genou droit lors du duel face à (1-4).

Alors que Sane est revenu à l'entraînement collectif jeudi et est disponible pour jouer le prochain match, Serge Gnabry va, lui, devoir rester à l'écart après son test de coronavirus positif. "Tout le monde est en forme. Leroy Sané est dans l'équipe. Nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Flick vendredi. "Nous ne prévoyons pas de le faire jouer d'entrée, nous devons aller étape par étape. Nous devons attendre le match, mais il incarne une option. Nous en sommes heureux. Gnabry ne sera pas là ce week-end. Nous devons attendre et voir [quand il pourra revenir]. Nous nous concentrons sur Francfort avec les joueurs qui sont à notre disposition."

Hansi Flick on Eintracht: "They play with a lot of passion, they run hard and commit to challenges. Frankfurt constantly put their teams under pressure. It's important for us to be alert and focused from the start and then play our game."