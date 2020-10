Bayern - Kingsley Coman prend la défense de Paul Pogba

L'ailier du Bayern Munich s'est confié sur son partenaire en sélection. Un joueur qui, selon lui, doit se sentir bien pour apporter satisfaction.

Longtemps considéré intouchable à , Paul Pogba est désormais plus que discuté Outre-Manche. Et notamment par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui n'hésite pas à se priver du Français dans son onze de départ. Cela a par exemple été le cas au Parc des Princes, lors de la victoire face au (1-2), en Ligue des Champions. Entré en jeu, Paul Pogba est néanmoins parvenu à se montrer décisif, lui qui a délivré une passe décisive à Marcus Rashford lors du but libérateur.

Le lendemain, Kingsley Coman, ami et partenaire de Paul Pogba en sélection, s'est quant à lui démarqué en inscrivant un doublé salvateur avec le Bayern Munich face à l'Atlético Madrid (4-0). Pour l'ailier tricolore, tout est une question d'état d'esprit et de confiance pour le milieu de terrain des Red Devils, comme il l'a confié à Sportsmail.

"En équipe nationale, je sais qu'il se sent si bien"

"Je connais Paul. Le football, c'est beaucoup dans la tête et la façon dont vous vous sentez. Quand nous sommes ensemble en équipe nationale, je sais qu'il se sent si bien. Je ne suis pas à Manchester avec lui, donc je ne sais pas comment il est quand il est là-bas, mais en équipe nationale, il joue librement dans son esprit, il peut utiliser toutes ses qualités. Peut-être que la pression est différente", a d'abord déclaré le joueur formé au Paris Saint-Germain, avant de rappeler les bons débuts de son compatriote à Manchester.

"Lors de sa première année à Manchester, je pense qu'il était le meilleur joueur. Il a eu le plus de passes, je pense, mais les gens n'étaient toujours pas contents. Ils l'ont acheté et il était cher mais il n'est pas censé être celui qui marque tous les buts et fournit toutes les passes décisives. Il est là pour donner un équilibre", a-t-il insisté.