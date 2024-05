Bayern Munich, la volte-face surprenante de Thomas Tuchel

L’entraineur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a fait une volte-face sur son avenir, vendredi.

Thomas Tuchel ne devrait pas être sur le banc du Bayern Munich la saison prochaine. Le technicien allemand a annoncé il y a quelques mois, son départ pour la fin de saison. Mais à quelques semaines du terme de l’exercice en cours, l’ancien entraineur du PSG a fait une sortie énigmatique sur son avenir. Une déclaration qui remet en doute sa volonté de mettre fin à sa collaboration avec le Bayern Munich.

Thomas Tuchel en partance du Bayern Munich

Après avoir remporté de justesse la Bundesliga la saison dernière, Thomas Tuchel et le Bayern Munich ont vécu une campagne cauchemardesque lors de l’exercice en cours. Le club bavarois a perdu le championnat pour la première fois depuis 12 ans au profit du Bayer Leverkusen. En plus de cela, le Bayern Munich a été éliminé des coupes nationales et n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison.

Les résultats décevants des Munichois cette saison ont poussé Thomas Tuchel à annoncer en février dernier qu’il allait quitter son poste en fin de saison. Depuis, le Bayern Munich se lance sur d’autres pistes pour prendre sa succession sans grande réussite. Cependant, l’ancien coach du Borussia Dortmund pourrait mettre fin aux recherches du club.

Tuchel revient sur sa décision

A la veille du choc contre Stuttgart, Thomas Tuchel a annoncé ce vendredi qu’il pourrait rester à la tête du Bayern Munich la saison prochaine. « Tout est possible », a indiqué le technicien allemand avant de préciser toutefois que l’accord de séparation avec le club « tient toujours ». Pourtant, il est peu probable de voir Thomas Tuchel sur le banc du club bavarois la saison prochaine.

L’ancien entraineur de Chelsea est en effet, en conflit avec la direction après la sortie du président d’Uli Hoeness sur son incapacité à faire progresser les jeunes joueurs. Une attaque à laquelle Thomas Tuchel a répondu avant de calmer le jeu avant le choc contre le Real Madrid, mardi dernier. Justement, une qualification en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid couplée au sacre final pourrait faire revenir Tuchel sur sa décision.