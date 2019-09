Bayern Munich, Kramer critique Cuisance pour son départ

Le milieu de terrain allemand a salué les ambitions de son ancien coéquipier, mais a totalement désapprouvé la manière dont il a forcé son départ.

Son transfert avait surpris énormément de monde, Michaël Cuisance a rejoint le durant le mois d'août. Révélé au où il a évolué durant les deux dernières saisons, le milieu de terrain a été acheté pour 12,5 millions d'euros. Toutefois, l'aventure s'est mal terminée avec le Borussia Mönchengladbach puisque le Français a forcé son départ chez le champion d' en titre ce qui a été très mal perçu.

Après la rencontre face à Leipzig, Christoph Kramer a ouvertement critiqué le comportement de son ancien coéquipier, Michael Cuisance qui a forcé son départ au Bayern Munich, des propos relayés par Az : "On peut dire une chose positive sur Michael Cuisance : il est extrêmement ambitieux et veut absolument être un titulaire, assumer des responsabilités et aider l'équipe. Ce sont de bonnes qualités pour un joueur. D'autre part, cependant, il y a la façon dont on s'y prend pour parvenir à ses fins".

Mönchengladbach ne digère toujours pas

"Vous ne devriez pas utiliser ces qualités avec des exigences ni vous entraîner avec des chaussures non attachées pour montrer votre insatisfaction. C’est tout simplement inapproprié. Ce serait la même chose que si je ne jouais pas la saison dernière et que je ne liais plus mes chaussures ou tout simplement je tirais chaque balle à côté. C’est simplement une question de respect pour le groupe. C'est très simple !", a ajouté le milieu allemand.

Max Eberl, directeur sportif du club, avait également critiqué l'attitude du milieu de terrain français : "Il était étonnant qu'il ait exprimé ce souhait avant même d'avoir parlé avec le nouvel entraîneur. Nous avons tout essayé et lui avons montré toutes les possibilités. Quand quelqu'un ne veut plus être ici, il doit suivre un chemin différent. Je suis directeur général depuis dix ou onze ans. C'est la première fois que c'était comme ça".

Présenté au Bayern le 20 août, le Français avait réagi aux critiques : "Je suis vraiment heureux aujourd’hui de pourvoir m’entraîner avec de si grands joueurs et de poursuivre mon développement ici. Je dois continuer à travailler dur, à progresser et à tout donner pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Ma première saison à Mönchengladbach était vraiment très bonne. La seconde a été plus difficile mais j’ai réussi à faire de bonnes performances avec l’équipe nationale. Les critiques de Gladbach ? Cela ne m’ennuie pas. Je suis reconnaissant envers le club. Maintenant, je vais faire de mon mieux ici".