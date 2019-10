Bayern Munich, Kovac s'excuse auprès de Muller

L'entraîneur du Bayern a reconnu qu'il n'a pas employé les bons termes en évoquant la situation de Thomas Muller au sein de son équipe.

L'entraîneur du , Niko Kovac, reconnaît qu'il a commis une erreur en laissant entendre que Thomas Muller serait laissé en marge de l'équipe première. Muller, âgé de 30 ans, n’a été titularisé qu'à trois reprises en cette saison, et n'a pas encore marqué le moindre but. Le technicien croate semblant privilégier les autres options en attaque.

Avant la défaite 2-1 face à - dans laquelle Muller était remplacement - Kovac a suggéré que l'attaquant allemand ne pourra pas avoir du temps de jeu "que lorsque nous serons à court d'options".

Muller a fait part de sa frustration face cette situation lors d'une interview accordée à un journal allemand lors de la trêve internationale. «Lorsque j'ai entendu parler de cette déclaration, j'ai bien sûr été surpris. Mais je ne suis pas sensible à de telles choses. J'ai déjà discuté avec le coach et pour moi tout va bien maintenant. Bien sûr, les nouvelles recrues ont accru la concurrence dans ma position, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas tout. Un entraîneur doit prendre des décisions difficiles avant chaque match. Mais si le coach me voit uniquement comme une solution de secours à l'avenir alors je devrai réfléchir à ma situation. Je suis trop ambitieux pour ne pas faire ça. "

Mais Kovac affirme avoir déjà parlé à Muller en privé pour clarifier ses propos, car il pense avoir mal choisi ses mots. "Je ne peux pas dire qui jouera ce week-end. Quant à cette déclaration, c'était une erreur de ma part, a déclaré Kovac aux journalistes avant le déplacement de samedi à . J’ai mal exprimé mes pensées, et je me suis contredis moi-même. J'ai parlé à Thomas le lendemain, tout était éclairci et il l'a compris comme je le pensais. J'ai donc commis une erreur. Cela m'arrive aussi, c'est la vie. "Nous en avons parlé, mais quel que soit le joueur choisi, tout le monde qui ne joue pas est malheureux. Je dois prendre des décisions en tant qu'entraîneur et je ne peux pas faire commencer plus de 11 joueurs, je dois trouver l'équipe que je pense peut gagner le match."