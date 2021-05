Bayern Munich - Julian Nagelsmann dévoile sa méthode ultra connectée

Le futur successeur d'Hansi Flick sur le banc du Bayern Munich travaille avec des méthodes ultra modernes depuis ses débuts à Hoffenheim.

Seulement âgé de 33 ans, Julian Nagelsmann est la définition même de l'entraîneur moderne. Actuellement en poste au RB Leipzig, le futur successeur d'Hansi Flick au Bayern Munich est considéré comme l'une des étoiles montantes en Europe, lui qui est réputé pour son approche nouvelle du football, liée notamment aux nouvelles technologies.

Lors d'un webinaire du nouveau partenaire de Bundesliga Big Data "Kinexon", l'Allemand s'est justement confié sur ses méthodes ainsi que sur son approche. Sans surprise, il a beaucoup été question d'objets connectés, mais pas seulement, Julian Nagelsmann ayant lui aussi besoin de liens humains pour travailler efficacement.

"Je ne suis pas seulement un entraîneur d'ordinateur portable​"

"La chose la plus importante en général pour moi est de travailler avec des gens, pas seulement de travailler avec des ordinateurs portables. Le sentiment du manager et la communication avec les joueurs restent les sujets les plus importants. Les données peuvent aider, vous pouvez contrôler vos sentiments et pensées par données. Mais parler avec les gens et avoir de bonnes relations avec eux reste la chose la plus importante", a ainsi expliqué le futur entraîneur du Bayern Munich, lucide.





"J'utilise aussi mon crayon. Je ne suis pas seulement un entraîneur d'ordinateur portable. Il est important d'obtenir les données le plus rapidement possible. Nous récupérons nos données sur iPad et les analysons sur nos ordinateurs portables après les séances de formation pour voir les efforts déployés par les garçons. Je n'ai pas le plus grand impact lorsque je reçois les données après la séance d'entraînement. Au moment où j'interromps la séance d'entraînement et que je veux améliorer mon joueur, ce serait formidable d'avoir les données immédiatement. Ce serait un grand pas pour l'avenir", a ensuite analysé Julian Nagelsmann, qui voit d'autres possibilités d'améliorations.

"Le plus important est d’améliorer tactiquement le joueur"

"Il serait important que le système apprenne ce qu'est un moment de gain de balle, ce qu'est un moment de perte de balle, ce qu'est un contre-pressing, ce qu'est une contre-attaque. Les données physiques ne servent qu'à contrôler et améliorer quelque chose après la séance d'entraînement. Mais le plus important est d’améliorer tactiquement le joueur, de savoir ce qu’il doit faire sur le terrain, dans différentes positions et situations", a détaillé l'Allemand. En Bundesliga, il a même indirectement poussé la concurrence à évoluer...

"C'est aussi un gros sujet d'analyser les adversaires par des données. Quand j'ai commencé à gérer en Bundesliga il y a six ans, chaque adversaire jouait la même formation : 4-2-3-1. C'était plus facile de les analyser. Maintenant c'est différent, presque tout le monde a un style et un système différents". Et on ne va pas s'en plaindre !