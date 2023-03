Bayern Munich : Joao Cancelo dispose d'un soutien de poids dans le vestiaire !

Prêté par Manchester City, Joao Cancelo a retrouvé sa place de titulaire ce week-end et s'est illustré en marquant face à Augsburg.

Joao Cancelo est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Le Portugais a vu sa carrière être agitée lors des derniers mois. Passé de titulaire indiscutable à Manchester City à simple remplaçant, le Portugais a forcé son départ cet hiver. Prêté au Bayern Munich, Joao Cancelo a commencé comme un boulet de canon avant de connaître le banc de touche ces dernières semaines.

"J'aimerais le voir avec nous la saison prochaine"

Remplaçant lors du huitième de finale retour face au Paris Saint-Germain, l'international portugais, qui a fait des allers-retours dans le onze de départ du Bayern depuis qu'il a été prêté en janvier, a impressionné lors de la victoire 5-3 contre Augsbourg samedi. L'international portugais a marqué lors de son retour dans le onze de départ, ce qui n'a pas laissé insensible l'un de ses coéquipiers.

En effet, Sadio Mané s'est clairement positionné sur le dossier Cancelo et à demandé au Bayern de le garder au club : "Quel joueur ! Aujourd'hui, nous avons encore vu que Joao est l'un des meilleurs au monde. Nous sommes très heureux qu'il joue pour nous", a-t-il déclaré à Sport1. "J'aimerais le voir avec nous la saison prochaine. Nous avons besoin de ce genre de joueurs, c'est certain !"

Une option d'achat à 70 millions d'euros

Un soutien de poids pour Joao Cancelo, puisque malgré sa blessure et son statut de joker de luxe actuellement, Sadio Mané a été la recrue majeure du Bayern Munich l'été dernier et avait pour rôle de remplacer Robert Lewandowski, comme figure de proue de l'attaque bavaroise. Nul doute que l'opinion de Sadio Mané, et des autres joueurs du Bayern Munich, comptera au moment de faire le point en fin de saison.

Le prêt de Cancelo comprend une option d'achat de 70 millions d'euros, mais il n'est pas certain que le Bayern mette la main à la poche pour s'attacher les services du défenseur. Le joueur de 28 ans a commencé sa carrière à l'Allianz Arena avec brio, mais il est resté sur le banc de touche lors du match de Ligue des champions contre le PSG.

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a déclaré que Joao Cancelo n'avait pas été retenu parce qu'il ne s'entraînait pas assez bien pour jouer. Désormais, c'est au Portugais de prouver durant les trois derniers mois qu'il vaut bel et bien que le Bayern investisse 70 millions d'euros en lui. L'équipe de Julian Nagelsmann reprendra la compétition dans une semaine contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga.