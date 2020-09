Bayern Munich - Jerome Boateng se sent bien grâce à Hansi Flick

Passé proche d'un départ l'hiver dernier, Jerome Boateng s'est relancé sous les ordres d'Hansi Flick. Un entraîneur avec lequel il adore travailler.

Jerome Boateng est heureux au , où il se sent à nouveau apprécié sous la direction actuelle de Hansi Flick. Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Bavarois à Lisbonne, le défenseur allemand ne s'en cache pas : c'est uniquement grâce à la confiance accordée par son entraîneur qu'il est resté l'hiver dernier.

"Flick est une personne claire, il ne vous trompe pas"

"C'est pour lui que je suis resté en janvier. Flick m'a manifesté sa confiance, je n'ai jamais rien voulu d'autre. Je suis heureux de pouvoir lui rendre. Flick est une personne claire, il ne vous trompe pas. Mais en retour, il demande beaucoup. Il ne mâche pas ses mots et vous dit sur quoi vous devez travailler. Il a changé cette équipe", a ainsi déclaré celui qui avait un temps été annoncé sur le départ, dans les colonnes du journal Bild. , et même Paris figuraient parmi les clubs présentés comme intéressés.

De retour à son meilleur niveau, Jerome Boateng n'avait pas hésité à louer les mérites de son nouvel entraîneur en mai dernier. "Pour le moment, je me sens bien et je peux imaginer que je vais rester (...) J'ai besoin de la confiance de l'entraîneur et de son équipe d'entraîneurs. Hansi Flick m'a dit dès le départ qu'il planifiait l'avenir avec moi et appréciait mes qualités. Maintenant, j’apprécie vraiment le football", avait-il expliqué. Au sommet de l'Europe, force est de constater qu'il a eu raison de rester.