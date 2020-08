Bayern Munich - Flick : "Nous sommes tous heureux pour Coman"

L'entraîneur bavarois s'est exprimé après le sacre de son équipe en conférence de presse. Et a notamment salué la prestation de Kingsley Coman.

Hansi Flick est revenu sur différents sujets en conférence de presse après le triomphe de son en finale de face au PSG.

L'avenir de Thiago Alcantara

"Il m'a dit qu'il voulait rester, a plaisanté l'entraîneur bavarois. Je l'ai simplement remercié. Je ne sais pas, il ne sait pas encore lui-même. Nous allons devoir attendre et voir ce qui arrive dans les prochains jours."

Les prochains objectifs

"C'est plus que mérité. Ce que l'équipe a réalisé ces derniers mois est sensationnel. Je profite de cette victoire."

Kingsley Coman

"Nous sommes tous heureux pour lui. Nous sommes convaincus qu'il peut nous aider. Pour moi, il est important que l'équipe soit performante. Qui marque un but n'a pas d'importance. Beaucoup de gens se sont demandés comment nous allions défendre. Nous avons très bien joué et nous avons fait preuve d'une attitude remarquable sur le terrain."

Le succès de son Bayern

"Il faut dire que cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'était vraiment un travail difficile. Je me souviens encore de ce que j'ai lu en novembre. Que vous n'avez plus peur, que vous n'avez plus aucun respect pour l'équipe. La qualité de chaque entraînement s'est améliorée et on pouvait finalement le constater sur le terrain. Je dois faire un énorme compliment à mon équipe. Cela me rend très fier."