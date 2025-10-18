Bayern Munich - Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La meilleure attaque de l'histoire de la Bundesliga face à la nouvelle muraille de la Ruhr. Ce samedi soir, le Der Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund est bien plus qu'un simple match. C'est un choc monumental entre deux géants allemands invaincus, une bataille qui pourrait déjà dessiner le visage du futur champion d'Allemagne.

Le Bayern, une machine à records lancée à pleine vitesse

Dix matchs, dix victoires. Le début de saison du Bayern Munich sous la houlette de Vincent Kompany est tout simplement historique. Portés par un Harry Kane stratosphérique, auteur de 11 buts en 6 journées (un record), les Bavarois affolent les compteurs et semblent, comme l'a déclaré leur président, presque "imbattables". Avec 25 buts inscrits, ils possèdent l'attaque la plus prolifique de l'histoire du championnat à ce stade de la compétition.

Dortmund et la révolution défensive de Niko Kovač

Mais en face se dresse un mur jaune et noir. Depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, Niko Kovač (un ancien de la maison bavaroise), Dortmund s'est métamorphosé. Invaincus depuis 14 matchs en championnat, les Schwarzgelben ont retrouvé une rigueur et une solidité défensive impressionnantes, n'encaissant qu'un seul but depuis la première journée. C'est en outsider "qui veut faire mal", selon son coach, que le BVB se déplace à Munich.

Un choc au sommet sur fond de guerre psychologique

Au-delà du duel tactique, la tension monte en coulisses. Les rumeurs insistantes envoyant le défenseur de Dortmund, Nico Schlotterbeck, au Bayern la saison prochaine ont ajouté une dose de guerre psychologique à l'avant-match. Invaincu lors de ses trois dernières confrontations face au Bayern, Dortmund sait qu'il a les armes pour résister. L'enjeu est immense : une victoire du Bayern créerait un écart quasi-définitif ; un succès de Dortmund relancerait totalement le championnat.

Sur quelle chaine suivre le match Bayern Munich - Borussia Dortmund ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France BeIN Sports 2, BeIN Connect 🌍 MENA SSC Sports, Shahid 🇵🇹 Portugal DAZN 🇵🇱 Pologne Eleven Sports 1 🇷🇺 Russie Okko Sports 🌍 Afrique francophone Canal+ Sport 1 Afrique 🇮🇹 Italie Sky Sport Calcio 🇩🇪 Allemagne Sky Sport Bundesliga

🌍 Vous êtes à l’étranger ou dans une zone non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme habituelle comme si vous étiez dans votre pays. Par exemple, connectez-vous à un serveur en France pour regarder Bayern – Dortmund sur BeIN Sports 2, ou à un serveur MENA pour accéder à SSC Sports ou Shahid. DAZN, Sky, Canal+, Okko ou Eleven Sports sont également accessibles via VPN selon votre région. 🔄

Horaire et lieu du match Bayern Munich - Borussia Dortmund

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se jouera à l'Allianz Arena à Munich, en Allemagne.

Il débutera à 18h30 le samedi 18 octobre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de de l'équipe du Bayern Munich

Le Bayern Munich continue d’impressionner malgré une cascade de blessures qui aurait pu freiner son élan. Invaincus depuis le début de la saison, les Bavarois enchaînent les performances de haut niveau sans plusieurs de leurs cadres.

Le cas le plus marquant reste celui de Jamal Musiala, éloigné des terrains depuis la Coupe du monde des clubs et dont le retour n’est pas attendu avant 2026. En défense, Alphonso Davies demeure également forfait en raison d’une blessure au genou contractée en mars dernier. À ces absences s’ajoutent celles d’Hiroki Ito et de Josip Stanisic, tous deux touchés au pied et au genou.

Malgré ces coups durs, la machine bavaroise ne faiblit pas. Harry Kane, actuel meilleur buteur de Bundesliga avec déjà 11 réalisations, portera encore l’attaque munichoise, déterminé à prolonger son incroyable série et à maintenir le Bayern sur sa dynamique victorieuse.

Infos de l'équipe Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund devra une nouvelle fois faire sans son capitaine et homme fort du milieu, Emre Can, toujours en convalescence après une blessure à l’aine. Son absence continue de peser sur l’équilibre du jeu des Schwarzgelben, privés d’un relais essentiel entre la défense et l’attaque.

Le jeune Julien Duranville ne pourra pas non plus défendre ses chances, lui qui reste à l’infirmerie en raison d’un souci à l’épaule. Un coup dur pour le prodige belge, qui espérait profiter de cette période pour gagner du temps de jeu.

Autre forfait notable : celui de l’Argentin Aaron Anselmino, touché musculairement. L’entraîneur devra donc recomposer une nouvelle fois son effectif, alors que Dortmund tente de retrouver de la stabilité au cœur d’un calendrier particulièrement dense.

