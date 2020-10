Bayern Munich - Choupo double buteur, Sarr double passeur !

À l’occasion du 1er tour de la Coupe d’Allemagne, Eric-Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr ont régalé face à Duren Merzenich (3-0).

Non, le n’a pas recruté Eric-Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr sans y réfléchir. Le Camerounais est arrivé libre du , et le latéral droit a coûté 10 M€ en provenance de Marseille.

Si leurs transferts ont parfois suscité la moquerie en , nos voisins allemands ont préféré attendre avant de juger. Et même s’il ne s’agissait que d’un 1er tour de Coupe d’ face à un pensionnaire de D5, les deux recrues ont régalé.

Choupo proche du triplé

Face à Duren Merzenich, Choupo-Moting a effectivement inscrit un doublé… sur deux passes décisives de Sarr ! La première : un petit caviar dans la surface. La seconde : plus difficile, et le mérite revient surtout au Camerounais.

Choupo-Moting aurait d’ailleurs pu signer un triplé sans une erreur de l’arbitre, qui lui a refusé un but pourtant valable. En dehors de cela, l’ancien du PSG a obtenu le penalty du 3-0, transformé par Thomas Muller.