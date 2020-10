Arsenal, Wenger : "Ozil ? C'est sûrement personnel"

Arsène Wenger a été interrogé par Sky Sports sur la situation très compliquée de Mesut Ozil à Arsenal.

L'international allemand ne fait plus du tout partie des plans de son manager Mikel Arteta pour la saison. Et pour Arsène Wenger, il ne s'agit pas d'un problème lié au sportif.

"Je ne sais pas ce qui se passe quotidiennement. Les joueurs créatifs sont des perfectionnistes, ils sont un peu plus sensibles et parfois ils ont besoin d'être encouragés car, bien sûr, si vous voulez tenter une passe risquée, vous devez être en confiance", a analysé l'ancien manager d' au micro de Sky Sports.

Wenger n'a d'ailleurs pas manqué de souligner le talent de l'ancienne star du .

"Mesut est un joueur exceptionnel, ce qu’il se passe en ce moment entre lui et le club, c’est personnel, ce n’est pas basé sur le sport. Ozil ne pourrait pas jouer la ? Je suis désolé, mais ce joueur est un champion du monde, c’est un joueur incroyable. Pourquoi il ne joue pas en ce moment? Je ne sais pas. Quand vous êtes un joueur vous devez respecter la décision de l’entraineur et vous battre pour retrouver sa confiance, et donc une place dans l’équipe. Mesut peut se battre, contrairement à ce que les gens pensent. Il a les qualités pour revenir, c’est à lui de faire le travail pour", a encore estimé l'Alsacien.