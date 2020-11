Bayern Munich, Bouna Sarr évoque déjà un retour à l'OM

À peine arrivé au Bayern Munich en provenance de l'OM que Bouna Sarr évoque déjà un retour à l'envoyeur.

Parti de l'OM pour atterrir au l'été dernier, Bouna Sarr reste amoureux du club phocéen, au point d ene pas écarter un retour sur la Canebière dans le futur.

Quatre fois titulaire sur six depuis l'entame de la saison en avec sa nouvelle équipe, Bouna Sarr évoque le scénario d'un retour à Marseille au micro de Téléfoot la Chaîne.

"Bien sûr ! Pourquoi pas ? C'est un club dans lequel je me sentais bien. J'ai réussi à franchir les paliers. Même avec les supporters, qui ne sont pas toujours indulgents mais aiment ce club. D'ailleurs, ils me manquent... Tout peut se passer. J'ai 28 ans et encore beaucoup d'années devant moi. On verra", glisse ainsi le néo-Bavarois