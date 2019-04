Bayern, Robert Lewandowski franchit la barre des 200 buts

Lors de l'opposition contre Dortmund ce samedi, Robert Lewandowski a signé ce samedi sa 200e réalisation en Bundesliga allemande.

Y en a-t-il encore qui doutent du fait que Robert Lewandowski fait partie des tous meilleurs attaquants de la planète. L'avant-centre polonais affiche toujours des statistiques impressionnantes, et il sait aussi répondre présent lors des matches qui comptent. Comme ce fut le cas ce samedi lors du fameux Die Klassiker face au .

A la 17e minute de la partie, et alors que le score était déjà de 1-0 en faveur des siens, "Lewa" a doublé la mise à la suite d'une action qui en dit long à la fois sur son côté opportuniste et clinique devant les buts. Après avoir intercepté une passe du Français Zagadou, il a réussi un piqué sur le gardien Roman Burki. Après ce geste, le ballon allait atterrir dans ses pieds, mais voyant un défenseur du BVB revenir en toute vitesse, il l'a repris demi-volée. L'exécution était limpide et le cuir a fini derrière la ligne.

5 – Robert #Lewandowski (@FCBayernEN) is the first player in #Bundesliga history to score in 5 consecutive games against a former club. Heartbreaker. #FCBBVB pic.twitter.com/j3mnBwLTCY — OptaFranz (@OptaFranz) 6 avril 2019

Ce but est le 20e de Lewandowski en cette saison. Et c'est surtout son 200e dans ce championnat, depuis qu'il l'a rejoint en 2010 en provenance de Lech Poznan. Il est le tout premier joueur étranger à atteindre ce chiffre symbolique. Même l'inusable Péruvien Claudio Pizarro ne s'est pas montré aussi prolifique (195 buts).

14 – Robert #Lewandowski (@FCBayernEN) has scored 14 goals in #FCBBVB in the #Bundesliga (13 for Bayern, 1 for Dortmund) – only Gerd Müller scored as many in this clash. Historic. pic.twitter.com/km0VHeLtiF — OptaFranz (@OptaFranz) 6 avril 2019

Lewandowski est, par ailleurs, devenu le premier joueur à marquer cinq fois de suite contre l'une de ses anciennes équipes dans l'élite allemande. Enfin, et pour être complet, le Polonais a égalé le légendaire Gerd Muller en tant que meilleur réalisateur de ce Classique entre le Bayern et Dortmund. Qui dit mieux ?