Bayern Munich : avec Alphonso Davies contre Villarreal ?

Alphonso Davies devrait faire son retour avec le Bayern Munich contre Villarreal en Ligue des champions mercredi, après trois mois d'absence pour cause de problème cardiaque. L'arrière gauche canadien avait malheureusement été diagnostiqué avec une myocardite légère, une inflammation du muscle cardiaque, en janvier dernier, après avoir contracté le Covid-19.

Nagelsmann confiant, mais prudent

Après avoir passé des tests médicaux rigoureux, Davies a été autorisé à reprendre l'entraînement le mois dernier et il est maintenant en mesure de revêtir le maillot du Bayern pour la première fois depuis décembre. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, a fait le point sur l'état de santé de Davies lors d'une conférence de presse tenue ce mardi.

"Alphonso Davies sera dans le groupe, et les résultats de sa visite médicale signifient qu'il a été autorisé à commencer. Nous prendrons une décision dans le courant de la journée. En général, je penche pour qu'il soit dans le onze de départ", a confié l'Allemand, prudent. L'ancien entraîneur du RB Leipzig ne pourra toutefois pas compter sur l'arrière droit Bouna Sarr, qui souffre d'un problème au genou. "Il souffre d'un problème de tendon rotulien et nous discutons actuellement de ce que nous devrions faire", a ajouté le patron du Bayern.

Davies, un retour qui tombe à pic !

Pour sa part, Davies n'a plus joué pour le Bayern depuis le dernier match avant la trêve hivernale contre Wolfsburg le 17 décembre. Il a manqué 13 matches pendant cette période, alors qu'il était presque toujours présent pendant la première moitié de la saison. Le défenseur latéral a également manqué six matches avec le Canada, qui a battu la Jamaïque 4-0 le mois dernier et s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Son retour est un coup de pouce important pour le Bayern, qui cherche à obtenir plus de succès au niveau national et européen.

En cas de victoire sur Villarreal, le Bayern affrontera Liverpool ou Benfica en demi-finale de la Ligue des champions pour tenter de soulever le trophée pour la septième fois de sa riche histoire. Les géants bavarois cherchent également à décrocher un dixième titre de Bundesliga consécutif, un record. L'équipe de Nagelsmann compte actuellement six points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième, à six journées de la fin. Solide.