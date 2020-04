Bayern - Manuel Neuer veut prolonger, des négociations au point mort ?

Selon le média allemand Kicker, les négociations en vue d'une prolongation entre le Bayern et Manuel Neuer n'avancent plus. Il sera libre en 2021.

Portier emblématique du et de la Mannschaft, Manuel Neuer, désormais âgé de 34 ans, n'est plus aussi souverain qu'il ne l'était par le passé, quand le Bavarois, en plus d'être un dernier rempart aux réflexes incroyables, avait révolutionné son poste en affichant d'énomes qualités balle aux pieds. S'il demeure toujours un gardien de très haut niveau, Manuel Neuer fait moins l'unanimité chez le Champion d' , qui rechigne actuellement à le prolonger.

"Les positions se sont pour le moment trop durcies"​

En effet, selon Kicker, les négociations pour une prolongation de contrat entre le Bayern Munich et Manuel Neuer sont au point mort. Et pour cause, alors que son contrat expire en juin 2021, l'international allemand réclame une prolongation jusqu'en 2025, quand ses dirigeants, eux, ne lui proposent qu'un contrat portant jusqu'en 2023. Un écart de deux saisons, considérable donc, qui laisse penser qu'un accord est désormais très peu probable entre les deux parties...

"La volonté de reprendre les négociations est très faible. Il pourrait encore se passer des semaines, voire des mois, avant une décision définitive. Les positions se sont pour le moment trop durcies", précise même le média allemand. À l'affût, et seraient intéressés pour l'enrôler.