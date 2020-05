Bayern, Lucas Hernandez touché aux adducteurs

Le défenseur français du Bayern, Lucas Hernandez, a eu le malheur de se blesser, ce samedi lors du match contre Dusseldorf.

Alors qu’il était de retour dans le onze de départ, Lucas Hernandez n’a pas pu disputer l’intégralité de la rencontre entre le Bayern et Dusseldorf ce samedi. Le champion du monde a dû céder sa place dès la pause en raison d’une blessure contractée.

« J'ai dû le sortir à cause d'une blessure, il a eu des problèmes aux adducteurs et le risque était trop grand », a confié son coach, Hansi Flick, à la chaine de télévision Sky, « et à 3-0 pour nous (...) Joshua Kimmich a pu passer en défense centrale et tout s'est parfaitement bien passé ».

Cette saison, Hernandez a longtemps été absent en raison d’un souci physique. Depuis son retour, il peine à retrouver sa place de titulaire et doit se contenter de bribes de match seulement. Ce samedi, il avait la possibilité de changer la donne, mais le sort s’est de nouveau acharné sur lui.

A l’infirmerie du club, l’ex-joueur de l’ rejoint son compatriote Corentin Tolisso, mais aussi Niklas Sule et Thiago Alcantara. Sa durée d’indisponibilité devrait être déterminée dans les prochains jours.