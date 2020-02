Bayern - Lewandowski : "Je pensais vraiment signer à Man Utd"

L'attaquant polonais aurait pu rejoindre les Red Devils alors qu'il évoluait encore sous le maillot du Borussia Dortmund.

L'attaquant du Robert Lewandowski a révélé qu'il avait pensé à rejoindre alors qu'il était encore à Dortmund, après un appel de Sir Alex Ferguson.

Un appel intervenu en 2012 alors qu'il n'avait encore que 23 ans et venait de disputer sa deuxième saison dans la Ruhr. L'international polonais explique que la réputation de Ferguson lui avait fait réfléchir à un transfert, rapidement refusé par le Borussia.

"Je parlais avec lui (Ferguson) après deux ans à Dortmund et à ce moment-là je pensais vraiment à un transfert à Manchester United, a-t-il déclaré au Guardian. Parce que c'était Ferguson et Manchester United.

"Le a dit : 'Non, c'est tout.' C'était la première fois que je pensais à un transfert parce que si Sir Alex Ferguson vous appelle, pour un jeune joueur c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était un jour spécial pour moi."

Lewandowski rejoindra finalement le Bayern Munich deux ans plus tard pour travailler sous les ordres de Pep Guardiola après avoir connu Jürgen Klopp. Un duo dont il dit qu'ils seraient la "perfection" si leurs talents étaient rassemblés en une seule personne.

Depuis son arrivée en Bavière, il a également fait l'objet de plusieurs rumeurs de départ, notamment vers le . À 31 ans, il réalise actuellement sa saison la plus prolifique et assure vouloir rester au plus haut niveau aussi longtemps que possible.

"Je veux jouer encore longtemps, poursuit-il. Je ne me sens pas comme si j'avais 31 ans et tout ce que je fais maintenant est fait pour me garder au top pour les cinq, six prochaines années. Je ne veux pas être un attaquant qui passe 90 minutes dans la surface à attendre le ballon. Je n'aime pas ne toucher le ballon que dix fois dans un match. Ce n'est pas suffisant pour moi ; je trouve ces matches difficiles.

"Parfois vous devez attendre le ballon et si vous le recevez une fois en 90 minutes vous devez être prêt. Mais je me dis : 'Je veux faire partie de l'équipe, du match, je veux bouger et faire des passes, pas seulement attendre le ballon.

"C'est pour cela que je cherche toujours l'espace pour mettre le ballon et trouver mes coéquipiers. Je peux toujours travailler sur tout. Mais une chose ? Peut-être de frapper de loin."