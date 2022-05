Bayern : l'agent de Robert Lewandowski répond aux attaques de Salihamidzic

L'agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, a affirmé que le Bayern Munich voulait remplacer l'attaquant polonais par Erling Haaland avant que ce dernier ne parte à Manchester City. Robert Lewandowski a confirmé qu'il ne prolongerait pas son contrat au Bayern au-delà de 2023, ce qui a suscité d'intenses spéculations sur son avenir.

Le joueur de 33 ans serait désireux de relever un nouveau défi cet été, en raison de liens avec le FC Barcelone et Chelsea, et son principal représentant légal a suggéré que le Bayern a déjà manqué son premier choix pour le remplacer. Zahavi a affirmé qu'Erling Haaland, du Borussia Dortmund, était en tête de la liste des cibles du Bayern, qui a commencé à préparer le départ de Lewandowski plus tôt cette année.

Lewandowski a mal pris la stratégie du Bayern

Les champions de Bundesliga ont manqué Haaland, qui a accepté de rejoindre City pour 60 millions d'euros, mais il a été suggéré que Lewandowski était bien conscient de leur intérêt pour ses services. "Robert est une personne très intelligente, pas seulement le meilleur attaquant du monde. Il sait exactement ce qui se passe autour de lui et ce que le FC Bayern a prévu", a déclaré Zahavi à BILD.

Salihamidzic remonté contre l’agent de Lewandowski

"Ainsi, Robert Lewandowski savait depuis le début que le Bayern voulait le remplacer par Erling Haaland. Le père d'Erling l'a même confirmé, en lui disant dans une conversation personnelle il y a quelque temps : "Mon fils vient au FC Bayern pour 50 pour cent. Le monde du football est grand, mais il n'y a pas de secrets", a ajouté l'agent du Polonais.

Le Bayern avait fixé un prix de 120 millions d'euros pour Lewandowski

Getty Images

L'agent de Lewandowski a poursuivi en affirmant que le Bayern était réticent à prolonger le contrat de l'attaquant lorsque le sujet avait été abordé en 2021. Zahavi dit qu'il a répondu en exhortant le club à sanctionner son départ cet été, mais qu'ils ont ensuite mis un prix énorme sur sa tête. "Je vais raconter une anecdote de l'année dernière", commence-t-il. "Je suis venu à Munich pour une réunion avec Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic et Marco Neppe".

Le Barça ou rien pour Lewandowski

"Je leur ai dit : "Que pensez-vous de la prolongation du contrat de Robert ? La réponse : le silence. Pas de oui, pas de non, pas de peut-être, juste rien. Puis, vers la fin de la réunion, j'ai dit : "Si c'est le cas, vendez-le l'été prochain". La réponse : 'Nous ne voulons pas vraiment le vendre, mais si vous nous apportez une offre de 120 millions d'euros, alors nous discuterons.' Donc à peu près le montant qu'aurait coûté l'engagement de Haaland cet été, tous frais compris", a ajouté Zahavi.

L'agent de l'attaquant polonais espère que le Bayern Munich fera preuve d'intelligence cet été : "En tout cas, j'espère que les responsables et aussi le conseil de surveillance vont y réfléchir à nouveau. Bien sûr, ils peuvent garder Robert une année de plus, pour être juste il a un contrat jusqu'en 2023, mais je ne le recommanderais pas". Pour Robert Lewandowski, le Bayern, c'est de l'histoire ancienne."