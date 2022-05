Le Barça ou rien pour Lewandowski

Robert Lewandowski ne veut plus continuer au Bayern. Il l’a dit clairement, et ses dirigeants l’ont aussi confirmé. Mais, deux interrogations subsistent : est-ce que le club bavarois va se résoudre à laisser filer son buteur vu qu’il a encore un an de contrat, et dans le cas échéant quelle sera la destination de ce dernier.

Lewandowski prêt à faire les sacrifices qu’il faut

L’attaquant polonais n’a semble-t-il d’yeux que pour Barcelone. Il veut continuer à jouer au plus haut niveau et il espère le faire en Espagne, où il a toujours rêvé se produire. Les Blaugrana seront aussi très contents de l’accueillir, pour en faire le nouveau fer de lance en attaque. Cela étant, dans cette opération, il est évident qu’ils vont faire attention à leurs finances.

Lewandowski est au fait de la situation économique compliquée que traverse le Barça. Et c’est pourquoi il est enclin à baisser son salaire. Surtout si c’est pour bénéficier d’un contrat de longue durée, comme celui qu’on lui propose. Les Blaugrana sont prêts à l’enrôler pour une durée de cinq ans.

Alors qu’il touche 375000€ par semaine à Munich, il est prêt à n’en recevoir que 275000€ du côté du Camp Nou s’il venait à signer en faveur du géant espagnol. A travers ce geste, il affiche sa volonté farouche de rejoindre la bande à Xavi, et prouve que l’argent n’est pas ce qui prime dans son esprit.