Bayern : Kompany veut piquer à Guardiola l’un de ses joueurs

Alors qu’il n’est pas encore officiellement nommé, Vincent Kompany a identifié un joueur de Man City comme l’élément à recruter à tout prix au Bayern.

Le Bayern Munich cherche à recruter un ailier pour reconstruire son équipe sous la direction de Vincent Kompany, lequel est prêt à rejoindre les Bavarois cet été après le départ de Thomas Tuchel. Selon The Sun, le technicien belge apprécie Grealish et les qualités qu’il apporte sur son côté. C’est pourquoi il aimerait l’attirer à l'Allianz Arena et en faire sa première recrue chez le géant allemand.

La source indique indique que le club pense pouvoir réussir d’arracher Grealish à Manchester City. L’international anglais ayant été un élément majeur de l'équipe ayant remporté le triplé en 2023. Cependant, l'ancien d’Aston Villa n'est plus un joueur indispensable aux yeux de Pep Guardiola et pourrait donc être tenté de quitter l'Etihad.

Kompany prêt à contrarier Guardiola

L'article continue ci-dessous

Même s'il ne l’a pas souvent titularisé cette saison, Guardiola a aussi beaucoup d’estime pour l'ailier de 28 ans et s'est fermement opposé à la possibilité que Manchester City vende l'ailier cet été. Il l'a d'ailleurs déjà fait savoir à sa direction qu’il comptait sur Grealish pour la campagne à venir.

La saison de City n'est pas encore terminée puisque l'équipe de Guardiola jouera la FA Cup contre Manchester United le 25 mai. Une victoire permettrait aux Cityzens de réaliser un doublé national. Grealish ne sait pas encore s’il jouera ce match d’entrée ou pas.