Bayern - Karl-Heinz Rummenigge résigné pour David Alaba

Le boss du Bayern Munich ne se fait plus d'illusions quant aux chances de prolonger le défenseur David Alaba, en fin de contrat en juin prochain.

Joueur emblématique du , où il apporte satisfaction depuis plus de dix ans, David Alaba vit probablement sa dernière saison chez le Champion d'Europe. Vainqueur de la C1 avec les Bavarois à Lisbonne l'été dernier, l'Autrichien ne parvient pas à s'accorder avec ses dirigeants pour prolonger.

Chelsea - West Ham (3-0), les Blues repartent de l’avant​

L'article continue ci-dessous

Le FCB a bien tent" de faire prolonger le défenseur, mais il a rejeté à plusieurs reprises leurs offres. Mécontent, le Bayern a ainsi retiré sa dernière offre après qu'elle ait été rejetée par le joueur, qui serait courtisé par le et le . Son contrat devant expirer en juin, il pourrait être transféré gratuitement dans l'un ou l'autre de ces clubs si aucun nouveau contrat n'est conclu. Mais d'ici là, sa situation fait grinçer des dents en .

"Il est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier"

Présent dans l'émission «Doppelpass» de Sport1, le boss du club, Karl-Heinz Rummenigge, a été on ne peut plus clair au sujet du joueur de 28 ans. "Le Bayern a tout fait pour parvenir à un accord. Nous avons eu de nombreuses discussions, mais nous voulions une réponse de sa part avant la fin du mois d'octobre. Ça n'a pas été le cas et je ne sais pas si nous reprendrons les négociations. Ce que je veux préciser, c'est que notre offre reflétait ce que nous ressentons pour lui. Mais il ne l'a pas acceptée", a regretté le dirigeant, qui ne sait pas de quoi l'avenir de David Alaba sera fait, bientôt libre de discuter avec les clubs intéressés.

"Je ne connais pas les rumeurs. Il est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier", a ensuite ajouté Karl-Heinz Rummenigge. Pour rappel, Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, a publiquement demandé au joueur de prendre ses responsabilités. En vain. "David devrait prendre ses responsabilités et décider lui-même de ce qui est important pour lui. David est une très bonne personne et un brillant joueur de football. Il est très populaire auprès de l'équipe et les tient ensemble".