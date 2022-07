Bayern : Gnabry prolonge son contrat jusqu'en 2026

Annoncé comme un potentiel partant cet été, Serge Gnabry s'est engagé sur le long terme avec le Bayern Munich.

Serge Gnabry a mis fin aux rumeurs de transfert qui l'entouraient en signant une prolongation de contrat au Bayern Munich jusqu'à l'été 2026. L'ailier international allemand avait vu un départ de l'Allianz Arena faire l'objet de spéculations, avec un possible retour en Premier League à Chelsea ou Arsenal, ou un nouveau départ au Real Madrid.

Cependant, le joueur de 27 ans va rester avec les champions de Bundesliga pendant un certain temps encore, son avenir immédiat étant lié à l'équipe qui l'a acheté au Werder Bremen en 2017.

Pourquoi Gnabry a-t-il signé un nouveau contrat au Bayern ?

Gnabry, qui compte trois titres de Bundesliga et une Ligue des champions à son actif, a déclaré au site officiel du Bayern : "J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux en tant que joueur dans les années à venir, et je suis arrivé à la conclusion que je veux rester au Bayern, tout gagner à nouveau ici et vivre des expériences - notamment célébrer un autre titre de Ligue des champions, mais cette fois avec nos fans.

"C'est spécial parce que je peux jouer ici avec mes amis au plus haut niveau. Ce ne serait certainement pas la même chose dans un autre club.

"Je veux vivre d'autres grands moments ici, et nulle part ailleurs. La soif de grands honneurs ne s'éteint pas."

Gnabry a-t-il pris la bonne décision avec le Bayern ?

Le Bayern est convaincu que Gnabry est au bon endroit à ce stade de sa carrière, le président Herbert Hainer ayant déclaré : "C'est un autre signal fort qu'un joueur comme Serge Gnabry voit son avenir au Bayern. Il a tout gagné ici et s'identifie tellement au club qu'il veut contribuer à écrire d'autres chapitres de l'histoire du club.

"Quand il a le ballon, c'est un plaisir de le regarder. Avec lui, Sadio Mané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané et Jamal Musiala, le Bayern dispose d'options exceptionnelles sur les flancs qui sont parmi les meilleures du football européen."

L'article continue ci-dessous

Oliver Kahn, directeur général du Bayern, a ajouté : "Avec son style de jeu spectaculaire, Serge Gnabry est un joueur que les fans viennent voir. Nous sommes heureux qu'il ait prolongé son contrat et nous nous réjouissons qu'il continue à être un élément important de notre équipe.

"Serge est arrivé à Munich à l'âge de 22 ans et est devenu un vainqueur de la Ligue des champions et un international ici. Nous avons besoin de joueurs internationaux de haut niveau comme lui pour atteindre nos grands objectifs."

Gnabry a fait 171 apparitions pour le Bayern à ce jour, marquant 63 buts.