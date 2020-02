Bayern - David Alaba avoue un intérêt pour Arsenal et la Premier League

Arrivé au Bayern Munich en 2009 à l'âge de 17 ans, David Alaba a ouvert la porte à un éventuel départ en Angleterre dans les prochaines années.

Arrivé au en 2009 à l'âge de 17 ans, David Alaba n'a cessé de progresser au fil des saisons. En Bavière, l'Autrichien est tout simplement devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Néanmoins, malgré des qualités évidentes dans le rôle de latéral gauche, force est de constater que le poste du joueur de 27 ans n'a de cesse d'évoluer. Capable d'allier technicité et combativité, David Alaba a parfois évolué ailier gauche, et est désormais défenseur central.

Véritable couteau suisse de l'équipe entraînée par Hansi Flick, l'Autrichien aux 72 sélections s'est confié dans un entretien accordé à The Times. L'occasion pour lui d'évoquer son intérêt pour la formation d' , mais aussi d'ouvrir la porte à un futur transfert vers la .

"Je n’y pense pas trop mais je m’imagine jouer ailleurs"

"On verra ce qui se passera dans le futur. Je connais très bien la Premier League parce que je l'ai beaucoup suivie quand j'étais plus jeune. Je supportais les Gunners et Vieira était l’un de mes joueurs favoris. Pour l’instant, je n’y pense pas trop mais je m’imagine jouer ailleurs", a ainsi confié David Alaba, sincère.

Si son attrait pour le championnat anglais est réel, celui qui compte 351 apparitions sous le maillot du Bayern Munich a assuré être pleinement concentré sur le Champion d' . "Nous voulons vraiment atteindre nos objectifs et je veux vraiment aider l'équipe. Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs en , en Coupe et peut-être aussi pour réaliser notre rêve en gagnant . Nous savons que tout dépend des petites choses pour gagner la Ligue des champions, des petits détails et ce que je sais, c'est que nous avons une grande équipe et un excellent état d’esprit", a-t-il concédé.