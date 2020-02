Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (4-3 ), le BvB s'incline dans un match complètement fou

Le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund se sont livrés à un match très plaisant ce samedi en Bundesliga.

Après un round d'observattion d'une quinzaine de minutes, le match a drastiquement gonflé en intensité. Et à la 20e minute, Amiri met Volland sur orbite et ce dernier profite de la défense très approximative d'Akanji pour marquer du gauche.

Le Bayer mène grâce à son buteur maison, mais la joie est de courte durée. Deux minutes plus tard, suite à un corner venu de la droite signé Jadon Sancho, Mats Hummels monte très haut au premier poteau et décroise parfaitement sa tête.

Mais le clou du spectacle lors de cette rencontre se produira à la demi-heure de jeu. Emre Can l'autre recrue hivernale du BvB, marque d'une sublime frappe lointaine.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cependant, le Bayer s'accroche et égalisera avant le repos. Après un corner, Tah sauve la sortie de but et donne à Volland bien placé et ce dernier s'offre un doublé personnel tout en égalisant pour les siens.

Après l'heure de jeu, suite à une action élaborée avec Sancho à l'origine, Guerreiro marque du gauche pour Dortmund. Mais le BvB est très perfectible défensivement, et verra Bailey scorer à dix minutes du terme suite à une action confuse. Une minute plus tard, le Bayer repasse devant grâce à une tpete de Lars Bender sur un centre de Sinkgraven. 4-3, le score final.

Dortmund, prochain adversaire du PSG en 8es de finale de C1, est aussi impressionnant offensivement que risible défensivement...