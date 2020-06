Barton : "Modric, le joueur le plus fort que j’ai affronté"

Joey Barton, l’ancien milieu de terrain de l’OM, a déclaré qu’il n’a jamais croisé sur un terrain un joueur aussi bon que l’international croate.

Même s’il n’a pas évolué dans les plus grands clubs qui existent, Joey Barton a connu une carrière très respectable, qui l’a notamment vu disputer environ 300 matches en et aussi effectuer un passage à l’ . Durant ce parcours, le milieu anglais a eu la chance de se mesurer à de nombreux grands joueurs et il y en a un qui l’a particulièrement marqué.

Dans un entretien à L’Equipe, Barton a indiqué qu’il a été bluffé par les qualités de l’actuel milieu de terrain du Real et Ballon d’Or 2018, Luka Modric. « J'ai joué contre des joueurs incroyables. Vieira, Petit, Gerrard, Keane, Scholes, Lampard, Makelele, Essien... Mais le meilleur de tous, probablement, c'était Luka Modric. Je l'ai joué plusieurs fois, et je le voyais progresser. Lors de sa dernière saison à , tu sentais qu'il était prêt pour le », a-t-il déclaré.

« Anelka est un joueur phénoménal »

Et à la question, quel est le joueur le plus fort avec qui il a joué, il a rétorqué : « Nicolas Anelka, de loin. C'était un joueur phénoménal. Je venais d'arriver dans l'équipe et lui, c'était la star (à , en 2003), mais il était sympa avec les jeunes. Il était très calme et ne perdait pas son énergie à parler pour ne rien dire, comme tant d'autres ».

Enfin, Barton a aussi raconté une anecdote très drôle à propos de son ancien coach à l’OM, Elie Baup : « Je ne parle pas français, mais je crois qu'il ne parle pas vraiment français non plus, si ? Cet accent ! Même les Français avaient du mal à le comprendre parfois, alors franchement, quelles étaient mes chances ? Il essayait de me parler. Il prenait sa grosse voix et prononçait des sons bizarres, je ne comprenais rien. Il voyait que je ne comprenais rien, ça l'énervait alors il criait "English ! English !", le seul mot qu'il sait dire en anglais. Au bout d'un moment, je laissais tomber et je disais : "Ah OK ! D'accord ! Compris !" Parfois, je respectais les consignes par miracle, parfois pas du tout. »